МИД РФ объявил о новых санкциях против руководителей предприятий ВПК Британии

Россия ввела персональные санкции против семи руководителей британских предприятий военно-промышленного комплекса. Ограничения стали ответом на политику Лондона и поставки вооружений Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в стоп-лист включили представителей компаний, которые, по утверждению Москвы, снабжают Киев вооружением и военными технологиями, используемыми для ударов по российской территории.

«Работа над расширением российского стоп-листа в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена», — подчеркнули в министерстве.

В опубликованном сообщении речь идёт о семи представителях руководства оборонных предприятий Великобритании. При этом конкретные должности и названия компаний в поступившей информации не уточняются.

Российская сторона и ранее вводила персональные ограничения против британских граждан, связанных с военной промышленностью и поставками вооружений Украине.