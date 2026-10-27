МИД РФ объявил о новых санкциях против руководителей предприятий ВПК Британии
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Россия ввела персональные санкции против семи руководителей британских предприятий военно-промышленного комплекса. Ограничения стали ответом на политику Лондона и поставки вооружений Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в стоп-лист включили представителей компаний, которые, по утверждению Москвы, снабжают Киев вооружением и военными технологиями, используемыми для ударов по российской территории.
«Работа над расширением российского стоп-листа в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена», — подчеркнули в министерстве.
В опубликованном сообщении речь идёт о семи представителях руководства оборонных предприятий Великобритании. При этом конкретные должности и названия компаний в поступившей информации не уточняются.
Российская сторона и ранее вводила персональные ограничения против британских граждан, связанных с военной промышленностью и поставками вооружений Украине.
Напомним, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал подготовить страну к возможной войне за тысячу дней. Чиновник подчеркнул необходимость укрепления армии, расширения оборонного производства и взаимодействия с НАТО и США. По его мнению, усиление военного потенциала должно прежде всего удержать потенциальных противников от нападения.