«Хоть на Марс»: Захарова высмеяла Трасс, которая мечтала о космосе, но не удержалась в кресле премьера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на рассуждения бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о покорении Марса. Дипломат предположила, что при более продолжительном правлении британского политика жителям королевства действительно пришлось бы искать новое место для жизни.

«А вот тут не поспоришь: исход был бы неминуем — хоть на Марс», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Поводом для шутки стали слова Трасс о том, что к 2040 году Великобритания могла бы отправлять миссии на Красную планету, если бы её правительство не отправили в отставку.

Своими представлениями о будущем страны экс-премьер поделилась в новой книге Bank Job. В ней Трасс описала альтернативный сценарий развития Британии, при котором её экономические реформы удалось бы реализовать. Среди предполагаемых достижений — несколько экспедиций на Марс, запущенных с британских космодромов.

Однако воплотить свои планы Трасс не смогла. В 2022 году она возглавляла британское правительство всего 49 дней и ушла в отставку на фоне финансовых потрясений и политического кризиса, став самым недолго работавшим премьер-министром в истории страны.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лиз Трасс обиделась на сравнение с гниющим салатом латук. Во время её короткого премьерства британцы следили за необычным соревнованием: кто продержится дольше — глава правительства или кочан салата. В итоге овощ пережил политическую карьеру Трасс на Даунинг-стрит. Позднее экс-премьер назвала эту шутку ребячеством и призналась, что не считает её смешной.