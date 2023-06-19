"Не смешно": Лиз Трасс прокомментировала сравнение её с гниющим салатом латук
Трасс сочла несмешным сравнение её срока на посту премьера с гниением салата
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала ребячеством сравнение срока её пребывания на посту премьера со временем разложения салата латук. По её мнению, это не смешно.
"Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество", — ответила она на соответствующий вопрос в беседе с радио RTE.
Напомним, Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на посту шесть недель. Местные букмекеры предлагали британцам делать ставки на то, что политик покинет свой пост через 35 дней — время, за которое сгниёт салат латук. В итоге салат "победил".
ТАСС / Zuma