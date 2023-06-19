"Не смешно": Лиз Трасс прокомментировала сравнение её с гниющим салатом латук

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала ребячеством сравнение срока её пребывания на посту премьера со временем разложения салата латук. По её мнению, это не смешно.

"Я не думаю, что это было особенно смешно. Я думаю, что это ребячество", — ответила она на соответствующий вопрос в беседе с радио RTE.