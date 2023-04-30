Лиз Трасс вляпалась в скандал с украденными халатами и тапочками

Бывшему премьеру Великобритании Лиз Трасс выставили счёт на 12 тысяч фунтов стерлингов (около 15 тысяч долларов, или 920 тысяч рублей), в том числе за пропавшие из поместья Чевенинг махровые халаты и тапочки, сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, банных принадлежностей недосчитались после вечеринок, организованных Трасс в честь её вступления на пост премьера Соединённого Королевства. В итоге экс-главе британского кабмина предъявили счёт, включив в него траты за еду и напитки гостей.

В кабмине заявляют, что Трасс использовала поместье для партийных дел, а не государственных, что не должно оплачиваться из бюджета страны. При этом сама экс-премьер отказывается платить, прежде чем ей не предоставят расшифровку всех расходов.