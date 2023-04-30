Лиз Трасс вляпалась в скандал с украденными халатами и тапочками
Лиз Трасс отказалась платить £12 тысяч за халаты и тапочки в поместье Чевенинг
Бывшему премьеру Великобритании Лиз Трасс выставили счёт на 12 тысяч фунтов стерлингов (около 15 тысяч долларов, или 920 тысяч рублей), в том числе за пропавшие из поместья Чевенинг махровые халаты и тапочки, сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, банных принадлежностей недосчитались после вечеринок, организованных Трасс в честь её вступления на пост премьера Соединённого Королевства. В итоге экс-главе британского кабмина предъявили счёт, включив в него траты за еду и напитки гостей.
В кабмине заявляют, что Трасс использовала поместье для партийных дел, а не государственных, что не должно оплачиваться из бюджета страны. При этом сама экс-премьер отказывается платить, прежде чем ей не предоставят расшифровку всех расходов.
Напомним, 20 октября прошлого года Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель, что стало антирекордом для страны. Уже через пять дней главой правительства Соединённого Королевства официально стал новый лидер правящей Консервативной партии Риши Сунак, тогда же он встретился с королём Карлом III и получил мандат на формирование кабмина.
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