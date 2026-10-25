Один день конфликта с Россией обойдётся Украине почти в полмиллиарда долларов

Военные расходы Украины в 2027 году могут достичь $473 млн ежедневно, если конфликт с Россией продолжится. За весь год на эти цели Киеву потребуется около $173 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на расчёты, основанные на данных украинского Министерства финансов.

В указанную сумму входят исключительно непосредственные расходы на армию: денежное довольствие действующих военнослужащих, закупка вооружения, военной техники, боеприпасов и снаряжения.

При этом расчёты не учитывают социальные выплаты бывшим военным и семьям погибших, а также расходы на строительство оборонительных сооружений, если работы финансируются не через Минобороны. Другие статьи государственного бюджета в эту оценку также не включены.

Для сравнения, в 2026 году Украина тратила на военные нужды в среднем около $300 млн в сутки. С учётом дополнительных запросов Минобороны на конец года показатель может увеличиться до $370 млн ежедневно.