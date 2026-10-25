Один день конфликта с Россией обойдётся Украине почти в полмиллиарда долларов
Военные расходы Украины в 2027 году могут достичь $473 млн в день
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Военные расходы Украины в 2027 году могут достичь $473 млн ежедневно, если конфликт с Россией продолжится. За весь год на эти цели Киеву потребуется около $173 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на расчёты, основанные на данных украинского Министерства финансов.
В указанную сумму входят исключительно непосредственные расходы на армию: денежное довольствие действующих военнослужащих, закупка вооружения, военной техники, боеприпасов и снаряжения.
При этом расчёты не учитывают социальные выплаты бывшим военным и семьям погибших, а также расходы на строительство оборонительных сооружений, если работы финансируются не через Минобороны. Другие статьи государственного бюджета в эту оценку также не включены.
Для сравнения, в 2026 году Украина тратила на военные нужды в среднем около $300 млн в сутки. С учётом дополнительных запросов Минобороны на конец года показатель может увеличиться до $370 млн ежедневно.
Ранее Life.ru сообщал, что Украине не хватает $67 млрд для финансирования армии в 2027 году. Министерство обороны страны запросило около $175 млрд, однако в проекте государственного бюджета на военные нужды предусмотрено лишь $108,3 млрд. При этом собственные доходы Украины прогнозируются на уровне $71,7 млрд, что существенно меньше даже заложенных расходов на оборону.