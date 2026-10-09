Украине не хватает $67 млрд для военных расходов в 2027 году

Украинское Минобороны рассчитывает получить в 2027 году около $175 млрд — сумма сопоставима примерно с двумя третями прогнозируемого ВВП страны. При этом в проекте государственного бюджета на военные расходы пока предусмотрено $108,3 млрд. Об этом пишет ТАСС.

В проекте бюджета на военные расходы предусмотрено $108,3 млрд. Для сравнения, собственные доходы государства прогнозируются всего в $71,7 млрд, а вместе с поступлениями от облигаций, приватизации и грантами — в $82,9 млрд. Около $25 млрд из запрошенной военными суммы должно уйти на денежное довольствие военнослужащих. Остальные средства планируется направить на вооружение и военную технику.

Запрос Минобороны также сопоставим с масштабом всей украинской экономики. Прогноз ВВП на 2027 год составляет 11,144 трлн гривен, или примерно $255 млрд. Получается, что военное ведомство рассчитывает примерно на две трети от этого показателя.

А ранее стало известно, что из €100 млрд, которые немецкий парламент выделил на помощь Украине, только €41,7 млрд можно считать реальной поддержкой Киева. Ещё €35,9 млрд потратили внутри Германии, а €22 млрд — это обязательства по будущим военным поставкам, которые пока не реализованы.