Из €100 млрд немецкой помощи Украине реальной признали лишь €41,7 млрд

Из €100 млрд, которые власти Германии включили в расходы на поддержку Украины, лишь €41,7 млрд можно считать фактической двусторонней помощью Киеву. К такому выводу пришли эксперты Кильского института мировой экономики, изучившие структуру заявленных Берлином затрат.

Оказалось, что €35,9 млрд были израсходованы непосредственно на территории ФРГ, а ещё €22 млрд представляют собой обязательства по будущим военным поставкам. Их выполнение пока остаётся открытым вопросом.

Основная часть внутренних расходов пришлась на украинских беженцев. На социальные пособия выделили €27,45 млрд, ещё €7,15 млрд направили федеральным землям и муниципалитетам на размещение переселенцев. Оставшиеся €1,3 млрд составили гарантии немецким компаниям, работающим на Украине.

Таким образом, из €43,3 млрд заявленной гражданской поддержки непосредственно Украине предназначались лишь €7,4 млрд. Эти средства пошли на гуманитарные нужды, восстановление инфраструктуры, финансовую поддержку государства и облегчение долговой нагрузки.

С военной помощью ситуация также оказалась неоднозначной. В 2022–2025 годах Германия предоставила €22,7 млрд, а на 2026 год предусмотрела ещё €11,6 млрд. При этом исследователи не смогли установить, какая часть последней суммы уже фактически израсходована.

Кроме того, из будущих военных обязательств на €22 млрд только €10,1 млрд представляют собой твёрдые обещания. Остальные €12 млрд заложены в виде разрешений на возможные расходы.

Руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш считает, что заявленная сумма в €100 млрд вводит общественность в заблуждение. По его оценке, Берлин смешивает непосредственную поддержку Украины с внутренними социальными расходами и ещё не реализованными планами.

Ранее Life.ru сообщал о новом пакете помощи Киеву на €1,35 млрд, объявленном во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Из этой суммы €1 млрд предназначен на военные нужды, а €350 млн — на восстановление украинской энергетики.