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Опубликовано 8 октября, 19:32

Германия пытается спасти Киев от неуловимых реактивных дронов ВС РФ

В Германии заявили о поставках Киеву боеприпасов против реактивных дронов ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинская авиация получила первую партию немецких боеприпасов для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны ФРГ, передаёт «Интерфакс-Украина».

Киев обратился к Берлину с просьбой предоставить дополнительное вооружение для боевых самолётов. Немецкая сторона отреагировала на запрос в течение нескольких дней и приступила к отправке необходимого снаряжения. О новом зимнем пакете военной помощи министр обороны Германии Борис Писториус рассказал во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Евгением Хмарой.

До 600 км/ч: Дроны-перехватчики ВСУ оказались бессильны перед реактивными дронами ВС РФ
До 600 км/ч: Дроны-перехватчики ВСУ оказались бессильны перед реактивными дронами ВС РФ

Ранее Владимир Зеленский назвал новые реактивные беспилотники России серьёзной проблемой для украинской ПВО. Для борьбы с ними приходится активно использовать истребители, что приводит к сокращению запасов 20-миллиметровых боеприпасов. При этом Киев ищет более дешёвые способы защиты, включая средства радиоэлектронной борьбы и малогабаритные зенитные ракеты.

Больше новостей о вооружениях, военных поставках и ходе боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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