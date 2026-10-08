Германия пытается спасти Киев от неуловимых реактивных дронов ВС РФ

Украинская авиация получила первую партию немецких боеприпасов для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны ФРГ, передаёт «Интерфакс-Украина».

Киев обратился к Берлину с просьбой предоставить дополнительное вооружение для боевых самолётов. Немецкая сторона отреагировала на запрос в течение нескольких дней и приступила к отправке необходимого снаряжения. О новом зимнем пакете военной помощи министр обороны Германии Борис Писториус рассказал во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Евгением Хмарой.

Ранее Владимир Зеленский назвал новые реактивные беспилотники России серьёзной проблемой для украинской ПВО. Для борьбы с ними приходится активно использовать истребители, что приводит к сокращению запасов 20-миллиметровых боеприпасов. При этом Киев ищет более дешёвые способы защиты, включая средства радиоэлектронной борьбы и малогабаритные зенитные ракеты.