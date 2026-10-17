Запросы Киева будут расти: фон дер Ляйен призвала ЕС и партнёров готовиться к новым расходам

Финансовые потребности Украины продолжат увеличиваться, поэтому Евросоюзу и его международным партнёрам придётся выделять Киеву всё больше средств. Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Финансовые потребности Украины будут только расти», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен активизировать работу по финансированию военных закупок для Украины. Она также призвала другие страны наращивать поддержку Киева, поскольку основная финансовая нагрузка сейчас приходится на Евросоюз.

Глава ЕК оценила долю ЕС в финансировании Украины в 80% и предупредила, что этот показатель продолжит увеличиваться. При этом конкретных новых предложений по расширению помощи она не представила.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз пока не смог определить, откуда взять дополнительные средства для финансирования Украины. Европейские лидеры планируют вернуться к этому вопросу на следующем саммите.