Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии отказаться от финансовой поддержки Украины, которая осуществляется в ущерб собственным гражданам.

Она возмутилась тем, что немецкие власти готовят население к экономии, одновременно продолжая выделять средства Киеву. Политик обратила внимание на слова руководителя парламентской фракции ХДС/ХСС Торстена Фрая о том, что в 2027 году жителям Германии придётся «потуже затянуть пояса» из-за сложной ситуации с государственными финансами.

«Граждане вынуждены затягивать пояса, в то время как правительство Мерца отправляет чемоданы с деньгами Зеленскому в Киев. Эта оторванная от реальности политика по отношению к собственному народу должна наконец прекратиться!» — написала политик в соцсети X.

Фрай, в свою очередь, пояснил, что проект федерального бюджета предусматривает сокращение расходов по отдельным направлениям. Он признал, что такие меры вызовут недовольство как среди населения, так и среди тех, кого они непосредственно затронут. Кроме того, представитель ХДС/ХСС усомнился, что в следующем году правительство сможет полностью компенсировать гражданам повышение налоговой нагрузки, связанное с инфляцией. По его словам, для этого дополнительно потребовалось бы около 4 млрд евро.

Ранее Life.ru сообщал, что Сара Вагенкнехт обвинила канцлера Фридриха Мерца в сокращении социальных расходов ради помощи Украине. Политик раскритиковала утверждение главы правительства о том, что выделяемые Киеву средства не влияют на финансирование социальной сферы и образования в Германии.