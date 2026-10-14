Новые попытки Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца усилить давление на Россию вновь закончатся провалом. Такой прогноз сделал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Политик обратил внимание на телефонный разговор Зеленского с Мерцем, во время которого обсуждались дополнительные антироссийские санкции. По его мнению, выбранная стратегия изначально обречена на неудачу. Мема убеждён, что очередная попытка добиться уступок от Москвы не принесёт желаемого результата.

Особое недовольство у финского политика вызвало намерение Берлина и Киева продолжать прежний курс. Речь идёт о новых поставках вооружений и дополнительном финансировании Украины. Мема считает, что такие меры уже доказали свою неэффективность и не способны изменить ход боевых действий.

Вместо дальнейшего наращивания военной помощи он посоветовал Зеленскому внимательнее прислушаться к Дональду Трампу. По мнению представителя «Альянса свободы», рекомендации американского лидера могут помочь Украине найти выход из сложившейся ситуации. Продолжение прежней политики Мема назвал бесперспективным.

Примечательно, что сам Трамп ранее выступил с резкой критикой Зеленского. Американский президент заявил, что Киев неоднократно упускал возможности договориться об урегулировании конфликта. Глава Белого дома также высказался за появление на Украине нового руководителя, способного заключить мирное соглашение.

Между тем действия Мерца вызывают критику и внутри Германии. Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель поставила Трампа в пример немецкому канцлеру после договорённостей Вашингтона и Москвы о поставках российского дизеля. Она обвинила Берлин в нанесении ущерба собственной экономике из-за санкционной политики и закупок дорогостоящего сжиженного газа.