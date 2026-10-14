Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт обвинила канцлера Германии Фридриха Мерца в сокращении социальных расходов ради поддержки Украины. Об этом политик написала в соцсети X, комментируя выступление главы правительства в бундестаге.

Поводом для критики стали слова Мерца о том, что выделяемые Киеву средства не отражаются на финансировании социальной сферы и образования в Германии. Канцлер заверил депутатов, что ни один евро из этих расходов не перенаправляется на украинские нужды.

Вагенкнехт назвала подобные утверждения оторванными от реальности. По её словам, сначала правительство отправляет немецкие деньги на Украину, а затем пытается экономить на пенсионной системе и здравоохранении.

Политик также раскритиковала планы властей по реформированию социального обеспечения. Она назвала предлагаемые изменения абсурдными и заявила, что 80% жителей Германии считают их несправедливыми.

Основательница BSW обвинила Мерца в проведении политики, противоречащей интересам собственных граждан. По её мнению, канцлер превратился в обузу для страны, поскольку продолжает поддерживать Киев на фоне внутренних экономических трудностей.

При этом сам Мерц настаивает на необходимости дальнейшей помощи Украине. Выступая перед депутатами, он связал такие расходы с обеспечением безопасности Европы и отверг обвинения в финансировании Киева за счёт немецкой социальной сферы.

Ранее Life.ru сообщал о прогнозе финского политика Армандо Мемы относительно провала нового плана главаря киевского руководства Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца. Поводом стал телефонный разговор, в ходе которого стороны обсуждали усиление антироссийских санкций. Мема раскритиковал намерение Берлина продолжать поставки оружия и финансирование Киева, назвав такую стратегию бесперспективной. По его мнению, дальнейшее давление на Москву не принесёт желаемого результата.