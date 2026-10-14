Парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт поддержал резолюцию с требованием немедленно отменить санкции против России и прекратить военную помощь Украине. Документ приняли 14 октября на внеочередном заседании большинством голосов. Об этом сообщили на официальном сайте ландтага.

Инициативу совместно внесли фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) и «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW). Они предложили отказаться от экономических и финансовых ограничений в отношении Москвы, остановить поставки оружия Киеву и сократить финансовую поддержку Украины до гуманитарных программ.

Принятая резолюция также предусматривает продвижение мирных переговоров и нейтрального статуса Украины. Региональному правительству предложено выступить с соответствующей инициативой в Бундесрате — палате, представляющей федеральные земли Германии.

За документ проголосовали депутаты АдГ и BSW, располагающие большинством в ландтаге. Представители ХДС, СДПГ, «Зелёных» и Левой партии выступили против. Альтернативные предложения других фракций поддержки не получили.

Сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд назвал принятое решение первой подобной мирной инициативой регионального парламента ФРГ. Он раскритиковал расходы Берлина на поддержку Украины и заявил, что средства немецких налогоплательщиков должны в первую очередь направляться на нужды самой Германии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце, напротив, назвал происходящее политическим шоу. Он напомнил, что региональный парламент не распоряжается внешней политикой страны. Таким образом, резолюция сама по себе не отменяет санкции и не прекращает помощь Киеву: эти вопросы решаются на федеральном уровне и в рамках Евросоюза.

Ранее Life.ru рассказывал о разногласиях в правящих кругах Германии по поводу дальнейших поставок оружия Украине. После успеха АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт внутри Социал-демократической партии усилилась дискуссия о необходимости пересмотра курса Берлина в отношении Киева.