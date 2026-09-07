Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт не должна привести власти ФРГ к решению начать войну с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Выскажу лишь одно пожелание. Чтобы этот результат на региональных выборах в Германии не привёл к предложению войны с Россией как единственному способу замаскировать поражение правящих партий», — написал политик в соцсетях.

Фицо также вспомнил известное выражение о стране и добавил: «Германия не совершает мелких ошибок».

На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, прошедших 6 сентября, АдГ получила 43,8% голосов и стала крупнейшей политической силой в регионе. Правящий Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца набрал 17,2%. Для ХДС результат оказался крайне тяжёлым. Сам Мерц признал, что это крупнейшее поражение партии на выборах за последние десятилетия.

При этом канцлер заявил, что итоги голосования могут иметь последствия не только для внутренней политики Германии, но и для международной ситуации. Фицо ранее неоднократно выступал против дальнейшего наращивания военной помощи Украине и призывал европейские страны искать дипломатическое решение конфликта.

Ранее Life.ru писал о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался последним в рейтинге популярности немецких политиков. Глава правительства набрал всего 2,57 балла из десяти по итогам опроса института INSA, проведённого по заказу Bild. Лидером рейтинга стал министр обороны Борис Писториус, получивший 4,81 балла, а сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заняла десятое место с результатом 3,78.