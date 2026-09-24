825 тонн смертельно опасного арахиса для «сникерсов» пытались ввезти в Россию

До 825 тонн арахиса, в партиях которого выявляли опасный микотоксин и вредителей, пытались ввезти в Россию с начала 2026 года. Как уточнил в Россельхознадзоре, речь идёт о пяти поставках.

Сырьё происходило из Бразилии, Аргентины и Парагвая и следовало в Россию транзитом через порты Эстонии и Латвии. В части продукции обнаружили афлатоксин B1, а в других партиях — вредителей запасов.

Один из таких случаев зафиксировали в мае. При исследовании 25 тонн арахиса из Бразилии специалисты выявили 0,04 мг/кг афлатоксина B1 при допустимом уровне 0,005 мг/кг — превышение составило восемь раз. В сентябре Россельхознадзор не разрешил ввезти через петербургский порт ещё 175 тонн очищенного арахиса из Парагвая из-за превышения нормы того же микотоксина. Груз оформили на возврат отправителю.

Афлатоксин B1 относится к генотоксичным канцерогенам. Всемирная организация здравоохранения указывает, что длительное воздействие этого микотоксина связано с развитием рака печени, а высокие дозы могут приводить к острому отравлению и поражению печени.

Поставки оформляла компания «Агроимпэкс», которая занимается поставками сырья для пищевой, в том числе кондитерской, промышленности. Канал также связал компанию с Mars и предположил, что арахис мог использоваться при производстве «сникерсов» (Snickers).

Ранее диетолог Татьяна Филиппова рассказала, что у каждого ореха свои полезные свойства. Арахис богат растительным белком, а миндаль, фундук и грецкий орех — йодом, причём сырые и жареные орехи содержат примерно одинаковое количество полезных веществ. Фитиновая кислота в умеренных количествах вреда не наносит, поэтому замачивать орехи не обязательно, хотя это улучшает усвояемость, а также важно помнить, что орехи — аллергены.