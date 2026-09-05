87-летнему отцу Сырского стало хуже: семья готовится к худшему

Состояние 87-летнего Станислава Сырского, отца бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, ухудшилось — врачи рассматривают возможность подключения мужчины к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По данным источников Mash, у пожилого пациента усилились проблемы с дыханием: появилась одышка, кашель, а во время одной из процедур возникло кровотечение.

Станислав Сырский также продолжает страдать от деменции и болезни Паркинсона. Кроме того, у него сохраняется астма, которая осложняет состояние.

За мужчиной ухаживает жена Людмила. При этом у неё самой серьёзные проблемы со здоровьем — из-за состояния ног ей тяжело передвигаться, а также возникают проблемы с давлением.

Пять месяцев назад супруги вернулись в клинику в Химках, поскольку во Владимире им не смогли обеспечить необходимый уход. Стоимость лечения Станислава Сырского составляет около 1,2 млн рублей в месяц. До начала болезни родители экс-главкома ВСУ не поддерживали общение с сыном из-за политических разногласий. Супруги являются убеждёнными патриотами России и не раз принимали участие в акции «Бессмертный полк». Сейчас Сырский пытается восстановить связь с матерью и регулярно справляется о самочувствии родителя. 11 сентября супруги должны отметить 50-летие совместной жизни.