Отец Александра Сырского начал выходить на прогулки в российской клинике — видео

Состояние Станислава Сырского, отца главнокомандующего ВСУ, заметно улучшилось. Российским медикам удалось стабилизировать здоровье 86-летнего пенсионера и вернуть ему способность внятно разговаривать, узнал SHOT.

Ранее пожилой мужчина находился в тяжёлом состоянии: он произносил лишь бессвязные фразы и перестал узнавать близких. Благодаря усилиям специалистов врачи добились прогресса, хотя изначально шансы на восстановление оценивались как крайне низкие.

Теперь пациенту разрешены ежедневные часовые прогулки по охраняемой территории медучреждения. Поскольку мужчина не может передвигаться самостоятельно, его 84-летняя супруга возит его на инвалидной коляске, укрывая от ветра и заботясь о питании.

У пенсионера диагностирован ряд серьёзных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, астму и доброкачественную опухоль головного мозга. В российской клинике он проходит терапию уже ровно год.

Финансовую сторону лечения взял на себя сын. По имеющимся данным, Александр Сырский через посредников направил на оплату счетов почти 12 миллионов рублей, так как у пожилой пары из Владимира таких средств нет.

Известно, что до начала болезни родители главкома ВСУ не поддерживали общение с сыном из-за политических разногласий. Супруги являются убеждёнными патриотами России и ранее принимали участие в акции «Бессмертный полк». Сейчас военачальник пытается восстановить связь с матерью и регулярно справляется о самочувствии родителя.