5 ноября, 05:13

Отец главкома ВСУ тайно вывезен из клиники под Москвой: что известно о его состоянии

Александр Сырский и его отец. Фото © Минобороны Украины / SHOT

Отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, 86-летнего Станислава Сырского, выписали из клиники в Подмосковье. Ранее у него диагностировали новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона.

По данным SHOT, выписка прошла 28 октября. Александр Сырский перевёл деньги с Украины, закрыл все счета отца в российских медицинских учреждениях и оплатил его транспортировку во Владимирскую область. Перевозка проходила в условиях повышенной секретности.

Состояние Сырского-старшего ухудшилось весной после перенесённого коронавируса. Сначала его госпитализировали во Владимире, затем сын предложил перевести отца в частную клинику. В мае его доставили в Москву, а позже отправили на реабилитацию в Подмосковье.

Ранее родители не поддерживали связь с сыном из-за разных позиций по специальной военной операции. Станислав Прокофьевич и его супруга живут во Владимирской области, поддерживают Россию и ранее участвовали в акции «Бессмертный полк». Сейчас пенсионеру требуется поддерживающая терапия, он продолжит лечение дома. Ранее брат главкома Олег Сырский подтвердил, что их 86-летний отец находится в критическом состоянии во Владимирской области. Он призвал не беспокоить семью в связи с сложившейся ситуацией.

