92-летний инвалид сел на велосипед и снова начал ходить

92-летний Артур Пламмер, который из-за воспалительного заболевания оказался в инвалидном кресле, рассказал, что велосипед помог ему вновь обрести подвижность. Сейчас мужчина проезжает тысячи километров в год, пишет The Guardian.

Пламмер начал кататься на велосипеде после выхода на пенсию в 65 лет и присоединился к клубу для пожилых велосипедистов в канадском Ватерлоо. Спустя больше двух десятилетий у него развилась ревматическая полимиалгия — заболевание, сопровождающееся болью и скованностью, из-за которого мужчина на некоторое время потерял возможность ходить.

Оказавшись в инвалидном кресле, пенсионер решил попробовать снова сесть на велосипед. По его словам, ездить ему оказалось легче, чем ходить, а регулярные поездки помогли укрепить ноги и вернуть значительную часть прежней активности. При этом пешие прогулки до сих пор даются Пламмеру с трудом.

Возраст не заставил его отказаться от увлечения. В 2026 году Пламмер уже проехал около 4270 километров, а годовую цель установил на отметке в пять тысяч. Сейчас он обычно держит скорость 15–20 км/ч. Своё увлечение он бросать не собирается и надеется оставаться в седле как можно дольше.

«Я настолько полон энергии, что иногда сам не могу в это поверить», — признаётся пенсионер.

Ранее Life.ru рассказывал, что даже небольшая, но регулярная физическая нагрузка помогает поддерживать здоровье. Специалист по восстановительной медицине Кирилл Антонов отмечал, что после 60 лет в программу активности полезно включать аэробные нагрузки, в том числе ходьбу, плавание и велосипед, а интенсивность следует подбирать с учётом состояния здоровья.