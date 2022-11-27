Лишние руки, мужья-двойники, выход души из тела и другие иллюзии восприятия С помощью простых опытов можно "вырастить" себе третью руку, а чтобы ощутить выход души из тела или почувствовать себя мёртвым, достаточно повреждений некоторых участков коры больших полушарий. 27 ноября, 01:40 Обложка © shutterstock

В правой руке Джекилл, в левой руке Хайд. Синдром чужой руки

В 1900-х годах к немецкому неврологу Курту Гольдштейну обратилась женщина, которая очень боялась, что её во сне задушит собственная левая рука. Как оказалось, за некоторое время до этого пациентка перенесла инсульт. Судя по всему, кровоснабжение нарушилось в правом полушарии её мозга, управляющем противоположной, левой половиной тела. После инсульта женщина стала ощущать, будто её левой рукой управляет кто-то другой. Рука могла самопроизвольно схватить предмет, но была не в состоянии отпустить его. Иногда она вмешивалась в деятельность доминирующей правой руки. При этом просьбы специально сделать что-то левой рукой не приводили ни к какому результату: конечность действительно почти никогда не слушалась.

С тех пор пациентов с синдромом чужой руки находили не раз и не два. Состояние стало настолько известным, что Стенли Кубрик "наградил" им главного героя одного из своих фильмов — "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу". Рука доктора Стрейнджлава периодически неконтролируемо кидает нацистское приветствие и пытается задушить своего обладателя. Но "чужая рука" не всегда приносит вред здоровью своего носителя. Известен случай пациентки, которая в стремлении покурить правой рукой брала сигарету, поджигала её и вставляла в рот, после чего левая рука внезапно выхватывала сигарету изо рта и бросала её на пол.

Чаще всего "чужой" становится только одна рука — левая. Это связано с особенностями строения нервной системы. Кора больших полушарий контролирует работу стороны тела, противоположной той, на которой сама находится. То есть левое полушарие управляет правой стороной тела, а правое — левой. При этом одно полушарие играет большую роль в контроле за движениями, чем другое. Чаще всего доминирует левое полушарие, управляющее правой рукой. Судя по всему, нарушения его работы проявляются сильнее, потому что правое, недоминантное полушарие, не может их компенсировать. Нарушения работы правого полушария, наоборот, в большинстве случаев удаётся замаскировать работой доминантного, левого.

Есть несколько типов повреждений мозга, которые могут привести к синдрому чужой руки. Сообщение может нарушиться между премоторной корой и моторной корой, моторной корой и базальными (подкорковыми) ядрами, между корой двух полушарий через мозолистое тело (крупнейшая комиссура — соединение между "половинками" мозга). Во всех случаях страдают связи между участками, подающими команды, и участками, эти команды оценивающими и, если надо, ограничивающими. Таким образом, действия "чужой руки" демонстрируют тайные желания различных частей головного мозга.

Левая рука пациента с этого видео стала ему "чужой" после неудачной анестезии для операции коронарного шунтирования. Мужчина подвергся хирургическому вмешательству в возрасте 69 лет, и, когда он проснулся от наркоза, несколько дней ощущения в левой руке и ноге были особенно острыми. Затем левая рука начала мешать правой: закрывала только что открытые двери, забирала деньги, отданные за покупку кассиру в магазине, выкидывала помидоры, которые мужчина собирался съесть.

Самое интересное на видео то, что "чужая рука" в одиночку ведёт себя как нормальная и её действия гораздо более эффективны, чем движения правой. Пациенту дали задание собрать кубики по образцу. Правой рукой он делает это очень долго, больше минуты, и левая рука всё время пытается вмешаться. Когда мужчина убирает левую руку, лучше не становится: правая в одиночку тоже не может ничего сделать. Но, как только врачи командуют пациенту убрать здоровую правую руку и действовать одной левой, он моментально справляется с заданием. Как отмечают доктора, это показывает, что левая рука воплощает идеи правого полушария, ответственного за пространственное мышление. Так что нарушений интеллекта у мужчины нет, как может показаться изначально.

Лишняя конечность. Иллюзия "резиновой руки" и соматопарафрения

Чтобы ощутить свои руки по-новому, необязательно получать повреждение мозга. Иллюзия может быть безопасной и временной. Например, чтобы "нарастить" себе дополнительную руку, достаточно резинового муляжа, плотного куска ткани, небольшой перегородки и второго человека с кисточками для рисования. Для большего сходства настоящей руки с резиновой на первую можно надеть латексную перчатку. Выглядеть это будет так.

Испытуемый кладёт обе руки на стол, чтобы одна конечность была дальше от головы, чем другая. Эту конечность отгораживают перегородкой таким образом, что испытуемый её не видит. По другую сторону перегородки перед подопытным симметрично кладут резиновый муляж руки. Затем экспериментатор одновременно проводит кисточками по муляжу и по скрытой руке (в варианте на видео обходятся без кисточек). Через несколько минут такого воздействия у двух третей испытуемых возникает ощущение, что резиновая конечность принадлежит им. Это можно проверить так: после эксперимента человека просят закрыть глаза и указать свободной рукой, где находится вторая. Как правило, те, кто подвергся иллюзии, указывают на положение резиновой руки, а не настоящей.

Ещё один вариант проверки представлен на видео. Там экспериментатор внезапно хватается за палец муляжа руки так, что, если бы она была настоящей, это причинило бы человеку боль. Испытуемый рефлекторно отдёргивает настоящую руку, хотя ей ничто не угрожало и не угрожает.

Интересно, что иллюзии "резиновой конечности" подвержены не только люди, но и, как выяснилось недавно, мыши. Им накрывали не лапки, а хвосты, и использовали резиновую модель хвоста. Через несколько минут, в течение которых экспериментатор синхронно гладил настоящий и искусственный хвосты, к резиновой конечности подносили предмет, который в норме доставляет хвосту неприятные ощущения. Мыши дёргались, как будто больно делали их настоящему хвосту.

У людей за ощущение тела отвечают хорошо развитые ассоциативные области теменной коры. В них приходит информация сразу от нескольких органов чувств, главным образом от глаз (зрение) и внутренних рецепторов мышц (проприоцепция). Тем интереснее, что мыши тоже подвержены иллюзии "резиновой конечности". Ведь у них площадь ассоциативной теменной коры очень мала. Зато, поскольку на грызунах можно изучать электрическую активность отдельных нервных клеток, эксперименты с резиновыми конечностями на мышах позволят понять, какие именно процессы в мозге отвечают за возникновение этой иллюзии.

Бывает и так, что человек ощущает какую-нибудь из своих реальных конечностей лишней и просит врачей, чтобы они избавили его от ненужного и даже вредного придатка. Это называется соматопарафрения. Никаких физических неприятных ощущений в конечности нет, но она почему-то очень сильно мешает. Соматопарафрения возникает из-за повреждения ассоциативных областей теменной коры в двух или даже всего в одном полушарии мозга.

Выходи по одному. Как очутиться вне тела и вернуться обратно

Ассоциативные области теменной коры, которые уже были упомянуты выше, отвечают за формирование так называемой схемы тела. Именно эта часть мозга "понимает", что у нас в общем случае две руки, две ноги, туловище, шея и голова и то, как они расположены друг относительно друга. Она участвует в формировании сознания, но это не единственная часть мозга, которая его определяет. Поэтому иногда случается так, что сознание у человека сохраняется, а приток информации от органов чувств в теменную ассоциативную кору прекращается или не обрабатывается должным образом. Так может случиться, если этот участок мозга повреждён или получает недостаточно кислорода. Это бывает при клинической смерти, когда сердцебиение останавливается, а мозг пока ещё живёт. Поэтому часто пережившие клиническую смерть говорят о том, что видели себя на операционном столе и врачей, стоявших рядом, как бы сверху. Схема тела у таких больных переворачивается, и они мысленно оказываются лицом к лицу сами с собой.

Тот факт, что выход из тела — это иллюзия, доказал в 2007 году шведский психолог Хенрик Эрссон. Исследование проводили так. Физически и психически здоровый испытуемый стоял на полу, одетый в очки виртуальной реальности. На них подавали изображение с камеры, находившейся в двух метрах позади добровольца. В это время экспериментатор проводил кисточками по спине испытуемого. Собственно, это и видел участник эксперимента в очках. Через несколько минут такого воздействия у человека появлялось ощущение, что он смотрит сам на себя, стоящего впереди. Когда испытуемого, всё ещё в очках виртуальной реальности, отодвигали назад и просили самостоятельно вернуться на место, где он только что стоял, он ошибался и проходил дальше — туда, где, как ему казалось, находилось изображение с камер. Разумеется, эксперимент повторяли с различными людьми много раз.

Самое интересное в работе шведского учёного — это то, что он смог вызвать иллюзию у полностью здоровых людей. Таким образом Эрссон показал, что ощущения выхода из тела не признак сумасшествия.

Синдром Котара

В отличие от ситуаций, описанных выше, проявления синдрома Котара считают психиатрическим заболеванием. Собственно, его и описал психиатр-невролог Жюль Котар в 1880 году. Его пациенты, страдающие загадочным недугом, утверждали, что их органы перестали работать, что от них остались только кожа и кости, что они умерли и их надо похоронить. На резонные вопросы о том, почему же они сейчас едят, пьют, разговаривают, ничего внятного и логичного пациенты не могли ответить. Как и больные с соматопарафренией, подверженные иллюзии Котара считают, что их лишние части тела надо уничтожить. Только в данном случае выкинуть нужно не какую-нибудь одну конечность, а всё сразу.

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Вероятно, первый случай иллюзии Котара зафиксировал на столетие раньше один датский натуралист. Он наблюдал пожилую женщину, у которой случился инсульт. Вскоре после него она стала утверждать, что уже умерла, и обижалась на своих родственников за то, что они никак её не похоронят. Натуралист пытался лечить её опием, но не слишком результативно. В какой-то момент родня отчаялась и согласилась одеть её в погребальную одежду и уложить в гроб. Когда женщина заснула, её перенесли в обычную кровать. Через некоторое время она перестала повторять, что умерла. Однако у неё появилось новое заблуждение: она решила, что вместе с одной из своих дочерей находится в Норвегии, и всё время собиралась вернуться в Копенгаген. Позже каждые три месяца она хотела вернуться куда-нибудь — либо в Данию, либо в могилу. Этого, конечно, ей делать в реальности не надо было.

Некоторые психиатры считают, что виной синдрому Котара неприятное состояние при инсульте. Человеку внезапно становится плохо, и последняя мысль, которая проносится у него в голове, — "кажется, я умираю". Позже мозг каким-то образом зацикливается на этой мысли, достраивает её логическое продолжение: раз я недавно умирал, значит, теперь-то я уж точно умер.

Котар и его последователи считали подобное состояние результатом крайне тяжёлой депрессии и нигилизма. Иллюзия Котара действительно чаще всего возникает у пациентов, уже имеющих неврологические и психиатрические проблемы: например, мигрень, эпилепсию, шизофрению, депрессию. Если смотреть с точки зрения нейронаук, иллюзия Котара — нарушение работы веретеновидной извилины коры больших полушарий, помогающей распознавать лица, а также миндалевидного тела — структуры, отвечающей за образование эмоций. Состояние больных можно облегчить с помощью антидепрессантов и антипсихотиков (средств против шизофрении). Иногда идеи, подобные иллюзии Котара, появляются как результат побочного действия противовирусных лекарств. В таких случаях пациенты воскресают в собственных глазах после процедуры очищения крови — гемодиализа.

Самый удивительный случай синдрома Котара описали в Иране в 2005 году. Мужчина 32 лет от роду считал себя мёртвым... и одновременно бессмертным, поскольку он в собственных глазах был ещё и оборотнем. Пациент считал, что регулярно превращается в собаку. Как выяснилось во время разговора с психиатрами, он испытывал сильное чувство вины за свои сексуальные наклонности: он был зоофилом и однажды вступил в половой акт с овцой. Исследователи предположили, что этот тяжёлый факт его биографии сыграл одну из главных ролей в развитии обеих иллюзий.

Всё на свете из пластмассы. Синдром Капгра

Ещё одна иллюзия касается не тела её обладателя, а тел всех, кто его окружает. Тем не менее на уровне отдельных структур мозга она проявляется почти так же, как и иллюзия Котара. Речь идёт о синдроме Капгра.

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Французский психиатр Жан Мари Жозеф Капгра в 1923 году описал поведение одной из своих пациенток. Случай лёг в основу описания соответствующего синдрома. Мадемуазель М. пришла к доктору с жалобой, что её мужа, дочь и всех жителей города заменили двойниками. Настоящих людей, по словам мадемуазель М., держали в какой-то темнице. На просьбу показать эту темницу женщина привела доктора к психиатрической лечебнице.

Иногда больные с синдромом Капгра считают, что не только их родственники и знакомые, но даже их дома — всего лишь эрзац-копии настоящих объектов. Каждый раз, когда они видят человека снова, они распознают его не как настоящего, а как очередную копию. Таким образом, у некоторых больных за жизнь накапливаются тысячи копий мужей, сотни копий дочерей и так далее. У женщин синдром Капгра возникает в два раза чаще, чем у мужчин.

Неврологи предполагают, что иллюзия Капгра — способ, которым мозг успокаивает сам себя и позволяет не испытывать чувство вины. Как и пациенты с синдромом Котара, больные, для которых всё в мире ненастоящее, имеют проблемы с функционированием миндалевидного тела.

Говоря конкретнее, связи этой области мозга с ассоциативной теменной корой, создающей образы себя и других, ослаблены. Поэтому человек чётко видит, кто перед ним, но не испытывает по этому поводу никаких эмоций. Поскольку синдром Капгра проявляется уже в зрелом возрасте (как правило, после болезней и травм), пациент имеет представление о том, что родителей надо любить, мужьям и жёнам — радоваться, и так далее. Но из-за строения своего мозга он не испытывает никаких эмоций при виде когда-то дорогих ему людей. Чтобы избежать постоянного когнитивного диссонанса и чувства вины, мозг "решает", что он каждый раз видит не самих близких, а всего лишь их двойников. Подтверждение этому — "излечение" от синдрома Капгра по телефону. Больные долго и охотно разговаривают с родственниками вслух, не видя их, и у них никогда не возникает ощущения, что они слышат голос двойника.

Авторы Мари Медведева