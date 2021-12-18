Он припадочный: Почему провалилось первое выступление Никулина-клоуна 18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения артиста цирка и актёра Юрия Никулина. Лайф рассказывает о его самом первом выступлении в качестве клоуна, которое не оценили зрители, а также его непростом пути к цирку. 17 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Иванов Олег

В 1926 году, когда Юре Никулину было пять лет, он впервые переступил порог цирка в Москве. И после просмотра первого в своей жизни циркового представления он решил, что хочет быть клоуном. Но его путь в профессию оказался непростым. В 17 лет он ушёл в армию, откуда вскоре попал на передовую — началась Великая Отечественная война. В Москву Никулин вернулся в 25 лет. Всенародной любви предшествовал ряд поражений и неудач.

Дедушка Дуров

В свой автобиографии "Почти серьёзно" Юрий Никулин подробно описал свои впечатления от первого похода в цирк.

Цирк! Когда вошли в зал, меня поразило обилие света и людей. И сразу слово "цирк" стало для меня реальным, ощутимым, понятным. Вот он — огромный купол, застеленный красным ковром манеж, слышны звуки настраиваемого оркестра… Было так интересно! Ожидая начала представления, я не томился, как это обычно бывает с детьми. Вдруг грянул оркестр, вспыхнул яркий свет, и на манеж, покрытый красивым ковром, вышли участники парада. В памяти остались слоны-гиганты. Теперь понимаю, что слонов выводили на арену не больше трёх-четырёх, но тогда мне показалось, что их было с десяток. Были и другие номера, но я их не запомнил. А вот клоуны остались в памяти навсегда. Даже фамилию их запомнил — Барассета Юрий Никулин Из книги "Почти серьёзно"

Артист Юрий Никулин во время выступления на арене цирка на Цветном бульваре. Фото © ТАСС / Иванов Олег

С тех пор мальчик мечтал стать клоуном. Его папа, литератор и журналист Владимир Никулин, сам был творческим человеком, поэтому радостно воспринял увлечение сына. Мама сшила Юре яркий костюм из ситца с жёлтыми и красными цветами, как у клоунов. Наряд дополняло объёмное жабо из гофрированной бумаги, шапка с кисточкой из картона, а также тапочки с пришитыми помпонами.

Повода для клоунского дебюта не пришлось долго ждать: вскоре отмечали день рождения девочки со двора, устраивая костюмированный вечер. И вот среди маленьких пожарных, врачей и балерин появился клоун. Правда, всё пошло не так, как воображал себе Юра.

Вспомнив, что, когда клоуны в цирке падали, это вызывало смех у зрителей, я, как только вошёл в комнату, тут же грохнулся на пол. Но никто не засмеялся. Я встал и снова упал. Довольно больно ударился (не знал я тогда, что падать тоже нужно умеючи), но, преодолев боль, снова поднялся и опять грохнулся на пол. Падал и всё ждал смеха. Но никто не смеялся. Только одна женщина спросила маму: "Он у вас что, припадочный?" На другой день у меня болели спина, шея, руки, и первый раз я на собственном опыте понял: быть клоуном непросто Юрий Никулин Из книги "Почти серьёзно"

Но мальчик не сдавался. По его требованию родители снова повели его в цирк, где он увидел выступление дедушки Дурова, после чего отец подарил Юре книгу Владимира Дурова "Мои звери".

Был в жизни мальчика и ещё один Дуров — двоюродный брат отца, дядя Яша, иногда приходивший в гости к семье Никулиных. Дядя Яша никогда не имел никакого отношения к цирку, зато он был полноватый, седой и с усами, чем напомнил Юре дедушку Дурова.

Когда он пришёл к нам в первый раз, я радостно закричал: — Дуров, Дуров к нам пришёл! — Откуда ты меня узнал? — спросил дядя, решив меня разыграть. С тех пор он стал для меня не дядей Яшей, а Дуровым. Как только он приходил к нам, просил, чтобы он рассказывал о животных, о дрессировке, о цирке. Сначала он шутливо отмахивался от меня, потом стал сердиться. Своими вопросами о цирке и утверждением, что он Дуров, я дядю просто терроризировал. После этого он стал к нам редко ходить Юрий Никулин Из книги "Почти серьёзно"

Клоунский дуэт на передовой

Клоуны Михаил Шуйдин и Юрий Никулин (слева направо). Фото © ТАСС / Ун Да-син Вячеслав

В 1939 году Никулина призвали в армию. Своё 18-летие он встретил под Сестрорецком, где служил в зенитном артиллерийском полку. С собой новобранец прихватил записную книжку, куда долгое время до призыва записывал анекдоты. Все, кто пытался соревноваться с Никулиным в умении рассказывать анекдоты, конечно, проигрывали.

Спустя два года сослуживцам стало не до шуток — началась Великая Отечественная война. Юрий Никулин прошёл её всю, получив три медали: "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией".

Несмотря на трудности войны, Никулин старался участвовать в самодеятельности, выступать не только на своей, но и на соседних батареях. Когда блокада Ленинграда была снята, батарея, где служил Юрий Никулин, двинулась в сторону Пскова, а в ноябре оказалась в Прибалтике. Там он впервые показал клоунский дуэт со своим другом, сержантом Ефимом Лейбовичем.

Партнёрам удалось собрать неплохой реквизит для номера. В одной из разбитых парикмахерских им удалось найти рыжую косу, которую переделали в парик, у старшины Никулин одолжил ботинки 46-го размера, а грим нанёс углём и губной помадой, позаимствованной у телефонисток. Накладной нос клоун сделал из папье-маше. Его напарник Ефим надел цилиндр, фрак на гимнастёрку, брюки галифе.

Материалом для реприз стали фельетоны Владимира Никулина, которые он отправлял сыну вместе с письмами. Среди них были фельетоны о Гитлере и отклики на многие политические события.

В те дни немало говорилось об открытии учёных по расщеплению атомного ядра. На эту тему мы придумали репризу. Я появлялся на сцене в своём диком костюме с громадным молотком в руках. Остановившись, поднимал что-то невидимое с пола и, положив на стул это "что-то", бил по нему молотком. Стул разлетался на куски. Вбегал партнёр и спрашивал: "Что ты здесь делаешь?" Я отвечал совершенно серьёзно: "Расщепляю атом". Зал раскалывался от смеха. До сих пор не могу понять: почему так смеялись? Юрий Никулин Из книги "Почти серьёзно"

Для кино вы не годитесь

Так Юрий Никулин назвал главу в автобиографии, в которой рассказал о своих тщетных попытках пробиться в кино после демобилизации. 25-летний парень, уверенный в своих способностях, пошёл поступать на актёрский факультет во ВГИК. И тут его ждала первая неудача.

Я возвращался из армии с уверенностью, что для меня открыты двери всех театральных институтов и студий. Я же прошёл войну! Я же имел успех в самодеятельности!! Я же просто осчастливлю всех своим поступлением!!! Первый (отборочный) тур прошёл спокойно, а во время второго меня подозвали к столу, за которым сидела комиссия. И мне сказали: "Знаете, товарищ Никулин, в вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Не тот у вас профиль, который нам нужен. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут снимать в кино. Это мнение всей комиссии. Если вы действительно любите искусство, то советуем вам пойти в театральный институт. Там ещё принимают заявления…" Юрий Никулин Из книги "Почти серьёзно"

Но и попытки пробиться в театральный вуз также не увенчались успехом. Никулин получил отказ везде: в Щепкинском училище при Малом театре, Институте театрального искусства имени Луначарского, в ГИТИСе...

Вскоре на неработающего молодого человека обратили внимание милиционеры, активно интересовавшиеся, почему здоровый парень сидит на иждивенческой карточке и нигде не работает, хотя уже полгода как демобилизовался. Тогда ему даже предложили самому стать милиционером, о чём Никулин всерьёз раздумывал.

Но детской мечте стать клоуном всё же суждено было сбыться. В сентябре 1946 года Юрий Никулин увидел в газете объявление о наборе в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. И Никулин решил попробовать. Все испытания он прошёл успешно и наконец увидел свою фамилию в списке зачисленных.

Весёлое голодное студенчество было у нас в цирковой студии. Нам, правда, выдавали рабочую продовольственную карточку, получали мы и талоны на сухой паёк, а также стипендию — пятьсот рублей. Ни в одном институте не давали такой большой стипендии. Главное управление цирков Комитета по делам искусств отпустило значительные средства на студию. Стране нужны были клоуны Юрий Никулин Из книги "Почти серьёзно"

Юрий Никулин начинал с подсадок — сидел в зале и подыгрывал коллегам-клоунам, изображая ни о чём не догадывавшегося зрителя. Правда, начальные самостоятельные шаги в клоунаде давались трудно. На первом новогоднем утреннике реприза была отыграна далеко не блестяще, из-за чего Никулина и его партнёра сняли с выступлений.

Фото © ТАСС / Клинченко Борис

25 октября 1948 года Никулин впервые выступал в манеже. И снова неудача. Он показывал с партнёром Борисом Романовым клоунаду "Натурщик и халтурщик". Никулин играл натурщика, который позирует художнику-халтурщику, сидя верхом на стуле, как на коне. На нём была пожарная каска, в руках — пика. По сюжету у натурщика болел зуб, из-за чего он периодически вскакивал с воображаемого коня и орал от боли. Желая успокоить клиента, художник давал ему несколько раз глотнуть спирта, после чего натурщик начинал спьяну петь, танцевать, а в конце, увидев мазню халтурщика, рвал картину.

Работали как во сне. Публика кое-где смеялась. Но, если говорить откровенно, прошли весьма средне. Правда, все студийцы поздравляли нас с дебютом, говоря, что для первого раза мы выступили неплохо. Но на другой день нас сняли с программы. Почему и кто снял, мы выяснить никак не могли Юрий Никулин Из книги "Почти серьёзно"

На память о первом самостоятельном выступлении Никулину подарили книгу "Хождение по мукам" Алексея Толстого с вклеенной внутрь программкой Московского цирка, где была его фамилия.

Однако уже скоро "хождения по мукам" Юрия Никулина завершились. Его заметил знаменитый клоун Карандаш и пригласил выступить с ним на пятидневных гастролях в Одессе. Позже Никулин поехал с ним в продолжительные гастроли в Кемерово, Челябинск, на Дальний Восток.

Никулин проработал с Карандашом два с половиной года, после чего они с партнёром Михаилом Шуйдиным создали самостоятельный дуэт, успешно гастролировавший по разным странам мира.

Когда Юрий Никулин уже начал сниматься в кино, он не оставлял работу в цирке. Он перестал выходить в манеж лишь в 1981 году, когда ему исполнилось 60 лет, посвятив всю оставшуюся жизнь цирку на Цветном бульваре. Никулин оставался директором цирка до последнего дня жизни — 21 августа 1997 года.