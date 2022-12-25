Невидимая империя Юга: История ку-клукс-клана Как появился ку-клукс-клан, зачем он понадобился, как действовал и чего пытался добиться. 24 декабря, 23:40 3685 3685 Ку-клукс-клан, 1981 год. Обложка © ТАСС / AP

24 декабря 1865 года, через несколько месяцев после окончания гражданской войны, шестеро солдат проигравшей армии Юга создали в одном из небольших городков штата Теннеcси тайную организацию, которая в дальнейшем получила мировую известность под названием ку-клукс-клан. Хотя в те годы на разорённом войной Юге было множество подобных организаций, именно ККК суждено было стать самой знаменитой и ужасающей из них.

Невидимая империя Юга (как именовали себя члены ККК) несколько раз распадалась, но возрождалась каждый раз, когда Америка оказывалась на сломе эпох, когда общество стремительно менялось. В эти моменты ККК становился кровавым оружием той части общества, которая не желала этих перемен. Лайф выяснил историю одного из самых знаменитых и кровавых тайных обществ США.

По наиболее распространённой версии, ККК получил название в честь искажённого греческого слова kuklos, что означает круг. До Гражданской войны одно из популярных студенческих братств в университетах Юга носило название Kuklos Adelphon. Один из шести основателей ККК в молодости состоял в этом братстве и даже позаимствовал часть ритуалов инициации у этой студенческой организации.

После Гражданской войны южане переживали тяжёлый период, получивший название Реконструкция Юга. Экономика южных штатов была в упадке, к разорению войной добавилось ещё и резкое падение цен на хлопок, а также необходимость перестраивать хозяйство плантаций на основе наёмного труда.

Около 4 миллионов бывших рабов получили свободу и права граждан, что было оскорбительно для консервативных южан. Южные элиты были возмущены не столько отменой рабства, сколько тем, что темнокожих уравняли с ними в правах. Бедняки были недовольны тем, что теперь им придётся конкурировать на рынке наёмного труда с вольноотпущенниками.

Кроме того, фактическую власть в южных штатах в первый период после войны осуществляла военная администрация северян, что воспринималось мятежными южанами как военная оккупация.

Они не собирались мириться с подобной ситуацией и практически сразу же после войны стали появляться многочисленные тайные общества, ставившие целью борьбу с новыми порядками северян, которые навязывали их силой оружия.

Так появился ККК. Он был не единственной подобной организацией. Активность проявляли весьма популярные тогда и совершенно забытые сейчас "Красные рубашки" и "Белая лига", которые придерживались схожих с ККК взглядов, но окончательно прекратили своё существование к началу ХХ века.

Клансмены

Члены ККК называли себя клансменами, то есть людьми клана. ККК был весьма демократической организацией, в ней состояли как признанные и богатые члены общества: судьи, адвокаты, богатые землевладельцы, так и беднейшие белые земледельцы и даже откровенные отбросы общества, желавшие утолить свои кровожадные инстинкты. Но большую часть клансменов составляли бывшие солдаты армии южан. Военные вступали, чтобы поквитаться за обиды, нанесённые северянами оккупацией.

Какие цели были у организации

ККК настолько сильно ассоциируется с расизмом, что многие убеждены, что целью клана было жестокое истребление чернокожего населения и восстановление рабства. Но это не совсем так. В первую очередь первый ККК был революционной организацией и главной его целью была борьба с властью северян, с тем режимом, который сложился в первые годы Реконструкции Юга. Если проводить параллели с Россией, то ККК — что-то вроде подпольных организаций белогвардейцев начала 20-х годов.

Лидеры ККК не ставили задачи поголовного уничтожения расовых меньшинств или восстановления рабства. Они согласны были на предоставление чёрному меньшинству определённых прав, однако настаивали, чтобы они ни в коем случае не были равны правам белых. В частности, они выступали против того, чтобы предоставлять вчерашним рабам право голоса на выборах и право ношения и хранения оружия.

Впрочем, организация почти не контролировала своих членов и некоторые клансмены прикрывались ею, чтобы утолить свои садистские устремления.

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Какая структура была у ККК

ККК обладал чрезвычайно запутанной структурой с усложнённой "сказочной" иерархией. Руководители ячеек, в зависимости от иерархии, носили звания Великих драконов, Великих тиранов, волшебников, вампиров и т.д. Но на самом деле ККК никогда не был централизованной организацией. Большинство ячеек действовало автономно и практически никак не контролировалось руководством организации. Зачастую эти ячейки представляли собой отдельные организации со своими названиями, которые символически примыкали к ККК благодаря известности бренда. Поэтому множество ячеек ККК носило другие названия. Из-за этого руководство ККК было фактически неспособно контролировать действия отдельных ячеек, которые действовали по своему усмотрению.

Лидером первого ККК был генерал южан Натаниэль Форрест. Поначалу планировалось, что организацию возглавит знаменитый генерал Ли – командующий армией южан в Гражданской войне, однако организация явно носила антиправительственный характер, а Ли считал себя связанным словом чести, которое он дал победителям, пообещав не воевать против них.

Генерал южан и работорговец Натаниэль Форрест. Фото © Public Domain

Кто был жертвой расистов

Первостепенными целями клансменов был активисты Лиги лояльности. Как правило, это были более образованные темнокожие американцы, получившие свободу ещё до отмены рабства. На базе Лиг лояльности они объединяли темнокожее население Юга, чаще всего неграмотное, и агитировали их отдавать голоса за республиканцев. Это сейчас Демократическая партия — оплот американских меньшинств, а первый темнокожий президент США — её член. А в те времена демократы были опорой рабовладельческого Юга, тогда как республиканцы поддерживали северян.

Кроме того, угрозам и нападениям могли подвергаться и первые темнокожие политики, попадавшие в местные органы власти благодаря голосам бывших рабов.

Но жертвами ККК становились не только темнокожие американцы. Клансмены нападали и на солдат федеральных войск, воспринимая их как оккупантов-северян. Жертвами ККК становились и белые политики-республиканцы, выступавшие за расовое равноправие. Как правило, наиболее кровавые нападения происходили в канун выборов.

Когда наступил конец клана

Волна насилия, захлестнувшая Юг, стала пугать даже демократов, для которых ККК превратился скорее в помеху, чем в помощника. Один за другим южные штаты стали принимать законы против ККК, а в начале 70-х годов XIX века антиклановские законы были приняты и на федеральном уровне. После этого Натаниэль Форрест заявил о роспуске организации, освободив всех членов клана от данной при вступлении клятвы. Форрест также заявил, что нынешняя деятельность ККК не имеет никакого отношения к изначально декларировавшейся.

Точная численность первого клана неизвестна, Форрест оценивал её приблизительно в 500 тысяч клансменов, однако у него никогда не было списков клансменов и подобные подсчёты не велись, поэтому цифра весьма приблизительная и скорее всего преувеличенная.

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Некоторые активисты ККК были заключены в тюрьму. Но в значительно большей степени, чем преследования правительства, на распад клана повлияло прекращение поддержки демократов. Кроме того, после окончания периода реконструкции большинство южных штатов приняло дискриминационное законодательство (т.н. законы Джима Кроу), которое возвело барьер между чёрным и белым населением юга и более чем на полвека зафиксировало расовое неравенство (сегрегация, ограничения в голосовании и т.д.). Это было примерно то, чего и добивались активисты ККК.

Второе рождение ККК состоялось в 1915 году, почти через полвека. По официальной легенде, ветеран испано-американской войны, пастор методистской церкви по фамилии Симмонс, посмотрев знаменитый фильм "Рождение нации", по сюжету которого доблестный ККК спасает добрых селян от террора вчерашних рабов, решил воссоздать эту организацию.

В действительности, дело, конечно, было не в фильме, а в том, что Америка вновь стремительно менялась. На рубеже веков началась активная миграция в США прежде незначительно присутствовавших там этнических и религиозных групп. Особенно активной была миграция итальянцев, евреев и китайцев. Стремительно менявшийся облик Америки вызывал недовольство у коренного англо-саксонского и протестантского населения.

Кроме того, в среде бедных рабочих-мигрантов начали распространяться коммунистические идеи. А после вступления Америки в Первую мировую войну, когда значительная часть рабочих была мобилизована в армию, с юга на север потянулись темнокожие работники, заменившие у станка призванных в армию. И когда армия была демобилизована, десятки тысяч человек остались без работы: их места были заняты чернокожими рабочими, которые были готовы работать за меньшие деньги. В этой обстановке резко усилилась расовая напряжённость в Америке.

Благодаря стечению всех этих факторов второй ККК стал самым могущественным и известным в истории. На пике популярности он насчитывал до 4 миллионов активистов. Несколько клансменов даже попали в Конгресс, а в знаменитых вашингтонских шествиях 1925 и 1926 годов приняли участие около 40 тысяч членов ККК в "парадной форме" — белых колпаках и мантиях.

Парад клановцев В Вашингтоне,1925 год. Фото © Flickr / Washington Area Spark

Америка для белых

Второй ККК также был расистской организацией, однако в несколько ином ключе. Если первый клан де-факто был организацией революционной и антиправительственной, то второй, напротив, главной задачей ставил защиту традиционных американских ценностей, которые подвергаются угрозе из-за массового наплыва эмигрантов в страну.

Если первый ККК рассматривал республиканцев как врагов, то во втором они были равноправными клансменами, хотя большинство движения по-прежнему составляли южане и демократы.

Первый ККК не имел религиозного компонента, а во втором он был ярко выражен. Клансмены в большинстве своём были протестантами и негативно относились даже к католичеству, не говоря уже о других религиозных конфессиях. Взгляды второго ККК можно описать коротким лозунгом: Америка для белых англо-саксонских протестантов.

Колпак и крест

Именно руководство второго ККК превратило организацию в один из самых известных символов довоенной Америки. Первый ККК существовал в подполье и, напротив, не желал привлекать к себе внимания. Второй существовал легально и неотъемлемой его частью были массовые шествия в городах.

Именно тогда появились два главных символа организации: остроконечный белый колпак и крест. Первый ККК использовал белые маски (но не колпаки), которые требовались, чтобы скрыть лицо. Второй ККК популяризировал остроконечные белые маски-колпаки, а продажа костюмов клана стала важной статьёй доходов в бюджете организации. Кроме того, первый ККК вообще не касался религиозных тем, тогда как второй позиционировал себя в качестве защитников протестантизма, а кресты, в том числе и горящие, стали неотъемлемой частью их акций. Горящий крест, совершенно неизвестный первому ККК, был позаимствован Симмонсом в фильме "Рождение нации".

Фото © ТАСС / AP

Суд Линча

Поскольку второй ККК был легальной политической организацией, методы его борьбы в основном сводились в публичным кампаниям против тех или иных активистов, а также к кампаниям бойкотов товаров, выпускаемых фирмами, которыми руководили евреи или католики. Тем не менее рядовые члены клана нередко нападали на активистов различных организаций в поддержку темнокожего населения, евреев или профсоюзных деятелей. В южных штатах главными целями местных клансменов, по старинке, были чернокожие жители.

Вопреки популярному стереотипу, ККК нечасто применял линчевание в своей практике. Суд Линча считался важной традицией Юга, участники линчевания не преследовались властями и не скрывали своих лиц, а порой даже фотографировались рядом с жертвами. В основном в них принимали участие обычные обыватели. Кто-то из них вполне мог состоять в ККК, но в таком случае действовал не как член организации, а как возмущённый местный житель. Пик линчеваний пришёлся на те периоды, когда ККК не существовал, поэтому связь клансменов с судами Линча — это скорее продукт более поздних голливудских фильмов.

Женщины ККК, ослепленные горящими крестами, 1956 год. Фото © Wikipedia

Как распался второй ККК

Распад второго ККК произошёл достаточно неожиданно. Репутации организации сильно повредили скандалы в руководстве. В частности, случай с Великим драконом Индианы Стефенсоном. Будучи руководителем крупной ячейки и блюстителем протестантской морали, он оказался участником жестокого преступления. Стефенсон изнасиловал и убил молодую белую учительницу Мэдж Оберхолцер. Эта история настолько повредила имиджу ККК, что почти все клансмены вышли из клана сначала в Индиане, а потом и по всей стране. В 1925 году в ККК насчитывалось около 4 миллионов членов, а к началу 30-х всего 30 тысяч.

Помимо скандалов в руководстве, вклад в распад ККК сделала и Великая депрессия. Клансменам надо было думать о выживании и пропитании, времени на политику оставалось немного. Формальной второй ККК существовал до 1944 года, когда был окончательно распущен, но де-факто он прекратил свою деятельность с начала 30-х.

ККК больше никогда не возрождался в качестве единой централизованной группы. Однако после войны несколько независимых друг от друга организаций приняли название ККК или объявили себя его преемниками. Пик их активности пришёлся на 1960—70 годы. Америка снова менялась, чернокожее население стало активно бороться за свои гражданские права и отмену сегрегационных законов в южных штатах. Это вновь вызвало ожесточённое сопротивление жителей южных штатов, однако ККК всё же остался скорее маргинальной организацией. Общее количество клансменов, состоявших в подобных организациях, не превышало 10 тысяч человек.

И снова ККК на тропе войны

Главной целью этих организаций было недопущение отмены сегрегации на Юге. До начала борьбы афроамериканцев за свои гражданские права на юге практиковалась сегрегация: отдельные места в общественном транспорте, отдельные школы, отдельные университеты, отдельные церкви для чёрных и белых. После того как федеральное правительство стало один за другим отменять эти законы, как неконституционные, клансмены вышли на тропу войны.

Главными целями третьего ККК были активисты за права афроамериканцев, независимо от их расы. Клансмены совершали нападения как на белых, так и на чёрных активистов. В 60-е и 70-е годы в результате нападений погибло несколько десятков активистов. В 1971 году активисты местной организации взорвали 10 школьных автобусов, которые предназначались для перевозки школьников в десегрегированные школы. В целом, третий ККК остался маргинальным движением и не смог достичь даже доли популярности первого и второго ККК. В различных группах, считавших себя преемниками ККК, состояло несколько тысяч человек.

Афроамериканские активисты во время марша ККК, 1979 год. Фото © ТАСС / AP

Президенты США и клан

В настоящее время ККК как единая организация не существует. Однако известно несколько локальных небольших групп, которые считают себя его преемниками: "Имперские кланы Америки", "Белые рыцари ку-клукс клана", "Рыцари белой камелии" и т.д. В основном они дислоцируются в южных штатах, объединяют незначительно число сторонников и всячески дистанцируются от насилия, во всяком случае, на словах.

Представители ку-клукс-клана поддерживали на выборах кандидата республиканцев Дональда Трампа. Накануне выборов на первой полосе официальной газеты ку-клукс-клана The Crusader появилась статья в его поддержку.

"Сделать Америку снова великой!" — слоган, который регулярно используется Дональдом Трампом в своей избирательной кампании, — пишет автор материала пастор Томас Робб. — Скоро мы узнаем, сбудется ли это. Спросим себя: кто же сделал Америку великой впервые? Ответ прост: Америка была великой не из-за деяний наших предков, а из-за того, кем наши предки были. Америка была основана как белая христианская республика, и как белая христианская республика она пришла к величию".

Робб заявил, что, хотя The Crusader официально не объявляла о поддержке Трампа, статья выражает энтузиазм, который редакция газеты испытывает по случаю возможной победы республиканского кандидата. Особенно представителям ККК понравились предвыборные обещания Трампа построить стену на границе с Мексикой и ограничить миграцию.

В результате избирательному штабу Трампа пришлось выступить с резкой критикой статьи, впрочем, скандал не помешал республиканцу выиграть президентские выборы.

Авторы Евгений Антонюк