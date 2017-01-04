Бюджет гоночной команды "КамАЗ-мастер" в 2017 году составит $10 млн

Бюджет челнинской спортивной команды "КамАЗ-мастер" в 2017 году достигнет приблизительно $10 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора КамАЗа (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергея Когогина.

— С бюджетом команды мы разобрались, КамАЗ увеличил финансирование на 2017 год, появились дополнительные спонсоры. Бюджет увеличился, по сравнению с 2016 годом, и стал достаточным для содержания команды, её развития. Это приблизительно $10 млн. Спонсоры не остались равнодушными. Все подошли с пониманием к текущей экономической ситуации. Цифры немного выросли, наши спонсоры не только себя рекламируют, у них ещё есть уважение к команде, к её лидерству, истории, к тому, что сделано, — приводит слова Когогина агентство.

В прошлом году команда "КамАЗ-мастер" заняла в легендарной гонке "Дакар" второе, девятое, 15-е и 18-е места.