Mass Effect: Andromeda выйдет в конце марта

Новая часть серии выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 23 марта. При этом на ПК игра не будет доступна в Steam, а только в собственном сервисе EA Origin, однако получит полноценную поддержку геймпадов.

Также был показан двухминутный геймплейный ролик, демонстрирующий возможности видеокарты Nvidia GTX 1080.

По словам представителя BioWare Аарона Флинна, в видео показана одна из так называемых миссий лояльности, в которой главный герой отправляется выполнять личную просьбу инопланетянки Пиби, одной из его напарниц. Помимо полётов на космическом корабле и боевой системы в демо также продемонстрировали меню прокачки персонажей.

Mass Effect: Andromeda — четвёртая игра в популярной научно-фантастической серии, в ней расскажут совершенно новую историю.