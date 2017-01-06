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Опубликовано 6 января 2017, 10:02

Mass Effect 2 для PC сейчас отдают бесплатно

Фото: &copy; EA International(Studio and Publishing) Ltd

Фото: © EA International(Studio and Publishing) Ltd

Каждый пользователь сервиса Origin сейчас может получить Mass Effect 2 совершенно бесплатно.

Игру дарят в рамках программы On the House, где каждый месяц EA раздаёт одну из своих игр или дополнений. У тех, кто успеет "приобрести" Mass Effect 2 по акции, она останется навсегда. Уловка только одна: запускать её можно только из собственного сервиса издателя Origin.

Mass Effect 2 — вторая часть в популярной серии научно-фантастических ролевых игр BioWare. Её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metarcritic составляет 94 из 100.

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Станислав Погорский
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