Mass Effect 2 для PC сейчас отдают бесплатно

Игру дарят в рамках программы On the House, где каждый месяц EA раздаёт одну из своих игр или дополнений. У тех, кто успеет "приобрести" Mass Effect 2 по акции, она останется навсегда. Уловка только одна: запускать её можно только из собственного сервиса издателя Origin.

Mass Effect 2 — вторая часть в популярной серии научно-фантастических ролевых игр BioWare. Её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metarcritic составляет 94 из 100.