В Госдуме прогнозируют последний выпад администрации Обамы против России

Член Комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин прокомментировал порталу "Лента.ру" последние действия администрации Обамы в отношении России.

Парламентарий считает, что новые санкции и доклад спецслужб о кибератаках — попытка сделать хоть какую-то гадость, потому что сделать уже ничего невозможно.

— Я не исключаю, что у Обамы ещё будет финальный аккорд — с учётом того, сколько его администрация уже наговорила в сторону Российской Федерации, — заявил Деньгин.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента США. Дональд Трамп отметил, что у разведки нет никаких фактов, подтверждающих подобные обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также считает, что у спецслужб отсутствует доказательная база.