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Регион
Опубликовано 9 января 2017, 18:51

В Госдуме прогнозируют последний выпад администрации Обамы против России

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко&nbsp;

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко 

Член Комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин прокомментировал порталу "Лента.ру" последние действия администрации Обамы в отношении России. 

Парламентарий считает, что новые санкции и доклад спецслужб о кибератаках — попытка сделать хоть какую-то гадость, потому что сделать уже ничего невозможно. 

— Я не исключаю, что у Обамы ещё будет финальный аккорд — с учётом того, сколько его администрация уже наговорила в сторону Российской Федерации, — заявил Деньгин. 

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента США. Дональд Трамп отметил, что у разведки нет никаких фактов, подтверждающих подобные обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также считает, что у спецслужб отсутствует доказательная база. 

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