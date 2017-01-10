Володин: Расширение списка Магнитского — истерика уходящей администрации Обамы

Спикер Госдумы назвал истерикой уходящей администрации Барака Обамы расширение списка Магнитского и подготовленный американскими парламентариями пакет санкций против нашей страны в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками.

— Истерика уходящей администрации президента Барака Обамы, по-другому это не назовёшь, — цитирует ТАСС слова Вячеслава Володина. — Скорее всего, набрали обязательств перед спонсорами и проиграли выборы, сейчас ищут виновных, кто виноват в этом поражении.

Напомним, подписанный уходящим президентом США закон о бюджете Пентагона в 2017 году расширяет границы так называемого акта Магнитского, который был принят в США 14 декабря 2012 года. Как постановили конгрессмены, под его действие подпадали россияне, причастные к нарушениям прав человека. Со своей стороны российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".