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Опубликовано 11 января 2017, 17:43

Родительский комитет РФ обрадовался одобрению ГД декриминализации побоев в семье

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

По словам главы организации Ирины Волынец, шлепки и подзатыльники — исконно русские методы воспитания детей.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила Лайфу, что организация поддерживает декриминализацию побоев в семье.

— Мы искренне верим, что закон будет принят и во втором, и третьем чтении. И в отношении наших родителей не будут приняты те меры, которые применяются на Западе. Исконно русская традиция воспитания, к сожалению, предусматривает физическое наказание. Поэтому, наверное, не лишением родителей свободы, а изменением общественного мнения нужно сделать так, чтобы в семьях, где принято физическое воздействие, оно было сведено к минимуму. Россия — особенная страна, мы должны идти своим путём. Чтобы в случае незначительных нарушений в виде подзатыльников или шлепков родители не сидели в тюрьме, — сказала Волынец.

11 января Госдума в первом чтении поддержала законопроект о декриминализации побоев в семье.

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Ксения Кияница
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