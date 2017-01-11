Родительский комитет РФ обрадовался одобрению ГД декриминализации побоев в семье

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила Лайфу, что организация поддерживает декриминализацию побоев в семье.

— Мы искренне верим, что закон будет принят и во втором, и третьем чтении. И в отношении наших родителей не будут приняты те меры, которые применяются на Западе. Исконно русская традиция воспитания, к сожалению, предусматривает физическое наказание. Поэтому, наверное, не лишением родителей свободы, а изменением общественного мнения нужно сделать так, чтобы в семьях, где принято физическое воздействие, оно было сведено к минимуму. Россия — особенная страна, мы должны идти своим путём. Чтобы в случае незначительных нарушений в виде подзатыльников или шлепков родители не сидели в тюрьме, — сказала Волынец.

11 января Госдума в первом чтении поддержала законопроект о декриминализации побоев в семье.