Законопроект об онлайн-кинотеатрах рекомендован к принятию в первом чтении

Согласно постановлению, рассмотрение законопроекта может состояться уже 13 января. Кроме того, депутаты рекомендуют Комитету по информполитике доработать документ с учётом поправок, которые могут быть предложены в течение 30 дней с момента принятия постановления.

Законопроект был внесён в Госдуму 25 ноября 2016 года депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Согласно документу, предлагается ввести 20%-ное ограничение иностранного участия над организаторами аудиовизуальных сервисов, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более ста тысяч российских пользователей.

Также ограничение иностранного контроля коснётся сервисов, находящихся на территории одного субъекта России и доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 20 тысяч пользователей. Согласно новым поправкам, сервисы с данной посещаемостью должны быть включены в реестр аудиовизуальных сервисов, ведением которого займётся Роскомнадзор.