В Госдуме одобрили законопроект об онлайн-кинотеатрах

Нашумевший проект, который был внесён в Госдуму 25 ноября прошлого года, предусматривает 20%-ное ограничение иностранного участия над организаторами аудиовизуальных сервисов, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более ста тысяч российских пользователей.

— Аудиовизуальная продукция — это одна из важнейших составляющих формирования информационного потока, и логично, что предлагаемая авторами структура собственников, определяющих её размещение, будет аналогична существующей в средствах массовой информации. У нас уже есть определение в законодательстве телевидения и печатных изданий как стратегически важного ресурса. Целесообразно, чтобы онлайн-кинотеатры с большой аудиторией также рассматривались правительством как стратегическая инвестиция, — заявил глава профильного Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, который неоднократно высказывался против данного законопроекта, рассказал Лайфу, что решение депутатов не стало для него неожиданностью.

— Результаты сегодняшнего заседания в Нижней палате парламента были для нас достаточно предсказуемые. Прогноз о том, что закон будет в первом чтении принят и затем будет дорабатываться, мы и считали основным, — утверждает глава ассоциации.

Бырдин также добавил, что ассоциация "Интернет-видео" поможет доработать проект, потому что в текущей форме "закон ущемляет российские онлайн-кинотеатры".

— Мы вошли в рабочую группу по доработке законопроекта, и понятно, над какими положениями этого проекта нужно будет ещё поработать: что там изменить, уточнить и т.д. Я думаю, у нас всех есть неплохие шансы сделать из этого законопроекта что-то разумное, адекватное и способствующее развитию российских легальных сервисов для просмотра онлайн-видео. И тогда этот законопроект сможет стать основой для дальнейшего отраслевого регулирования, — отметил Бырдин.

11 января Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.