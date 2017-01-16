Разработчики Mass Effect: Andromeda обещают много секса в игре

Продюсер Mass Effect: Andromeda Майк Гэмбл в своём "твиттере", отвечая на вопросы пользователей, сообщил, что в игре будет много постельных сцен и они сделаны очень хорошо.

@steimer @masseffect so many. And the banging is pretty good. — Michael Gamble (@GambleMike) January 13, 2017

Также Гэмбл добавил, что Mass Effect: Andromeda получила рейтинг Mature (17+).

Фанаты этой информации не обрадовались, так как у третьей части игры тоже был рейтинг Mature, однако в игре интимные сцены были очень невинными.

Mass Effect: Andromeda — четвёртая игра в популярной научно-фантастической серии, в ней расскажут совершенно новую историю. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 марта 2017 года.