Разработчики Mass Effect: Andromeda обещают много секса в игре
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Проекты студии BioWare славятся наличием постельных сцен. Ответвление Mass Effect не стало исключением.
Продюсер Mass Effect: Andromeda Майк Гэмбл в своём "твиттере", отвечая на вопросы пользователей, сообщил, что в игре будет много постельных сцен и они сделаны очень хорошо.
@steimer @masseffect so many. And the banging is pretty good.— Michael Gamble (@GambleMike) January 13, 2017
Также Гэмбл добавил, что Mass Effect: Andromeda получила рейтинг Mature (17+).
Фанаты этой информации не обрадовались, так как у третьей части игры тоже был рейтинг Mature, однако в игре интимные сцены были очень невинными.
Mass Effect: Andromeda — четвёртая игра в популярной научно-фантастической серии, в ней расскажут совершенно новую историю. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 марта 2017 года.