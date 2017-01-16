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Опубликовано 16 января 2017, 09:17

Разработчики Mass Effect: Andromeda обещают много секса в игре

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Проекты студии BioWare славятся наличием постельных сцен. Ответвление Mass Effect не стало исключением.

Продюсер Mass Effect: Andromeda Майк Гэмбл в своём "твиттере", отвечая на вопросы пользователей, сообщил, что в игре будет много постельных сцен и они сделаны очень хорошо.

Также Гэмбл добавил, что Mass Effect: Andromeda получила рейтинг Mature (17+).

Фанаты этой информации не обрадовались, так как у третьей части игры тоже был рейтинг Mature, однако в игре интимные сцены были очень невинными.

Mass Effect: Andromeda — четвёртая игра в популярной научно-фантастической серии, в ней расскажут совершенно новую историю. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 марта 2017 года.

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Сергей Сурепин
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