Грипп с нами очень давно. Гиппократ писал о похожем на грипп заболевании ещё в 412 году до н.э. Первое письменное упоминание об эпидемии гриппа зафиксировано в 1580 году. Тогда болезнь унесла множество жизней.

Инфекция легко передаётся воздушно-капельным путём, особенно если больной человек чихает и кашляет. В этот момент мельчайшие частички слюны с вирусом могут разлетаться на расстояние до 6 метров. Но грипп недолго живёт во внешней среде, через несколько часов он погибает. Жизнестойкость инфекции зависит от того, куда именно она попадёт. Например, в воздухе вирус может продержаться до 9 часов. На руках он держится до 15 часов (так что мойте руки чаще!), на бумаге, ткани, картоне — до 12 часов, а на металлических поверхностях — двое суток.

Чтобы выгнать вирус, в помещениях, где находятся люди, больные гриппом, рекомендуется проводить влажную уборку, а также регулярно проветривать их. В период эпидемий лучше рассчитываться пластиковыми карточками вместо наличных купюр.

Организм человека — это прекрасная среда для жизни и размножения вируса. Так что самый верный способ заболеть — это контакт с больным человеком.

Поскольку грипп — это вирус, ему не страшен антибиотик. Назначение таких препаратов в первые дни заболевания может быть даже опасным. Они уничтожают естественную микрофлору кишечника — важную часть иммунитета человека. Организм становится слабее и теряет силы, поэтому ему труднее противостоять вирусной инфекции. Кроме того, антибиотики могут помешать установить верный диагноз, т.к. способны размыть клиническую картину заболевания.

Как ранее писал в своей колонке для Лайфа известный доктор, врач московской городской больницы № 71 Александр Мясников, "вера нашего народа в чудо-таблетки непоколебима". И как только появились первые симптомы простуды или гриппа, наши граждане назначают себе антибиотики самостоятельно.

Умирают люди не от самого гриппа, а от осложнений, которые он вызывает. Как правило, осложнения бывают у ослабленных людей. К этой группе относятся маленькие дети или пожилые люди, а также люди с сахарным диабетом, заболеваниями сердца, лёгких, шизофренией и т.д.

Пневмония

Одно из возможных осложнений — пневмония, то есть воспаление лёгких. Лёгкие человека состоят из альвеол — мелких мешочков, которые при дыхании в здоровом состоянии наполняются воздухом. При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью. Кислороду сложнее поступать в лёгкие, а дыхание становится болезненным.

Пневмония бывает разная (и при гриппе могут быть все эти варианты) — в зависимости от причин, которые её вызывают. Вирусная пневмония — это воспаление лёгочной ткани, вызванное вирусами (чаще всего гриппа). Заболевание развивается, когда вирус продвигается из верхних дыхательных путей по бронхам, в результате чего поражаются лёгкие.

По словам врача-терапевта диагностического центра № 5 Ирины Кутузовой, вирусная пневмония как одна из форм тяжёлого заболевания в зависимости от степени поражения лёгких и при отсутствии должного лечения может убить человека за 3–5 дней.

Бактериальная пневмония возникает из-за бактерий, которые проникают в лёгкие и вызывают воспаление. Бактерии, вызывающие пневмонию, делятся на три группы: патогенные (вредные бактерии, попадающие в организм и развивающиеся там при благоприятных условиях), условно-патогенные и непатогенные (бактерии нормальной микрофлоры организма, не вызывающие развитие заболеваний, а часто и помогающие организму: лактобактерии, бифидумбактерии, энтерококки, кишечная палочка).

— Заболев бактериальной пневмонией, человек может умереть за одну-две недели, — говорит Кутузова.

Бывает и смешанная пневмония, когда на организм одновременно оказывают влияние различные микроорганизмы. Таким образом, часто в диагнозе врач устанавливает бактериально-вирусную пневмонию.

Согласно статистике, примерно в 90% случаях пневмонией болеют дети. По данным ВОЗ, среди случаев смертности детей до 5 лет пневмония занимает долю в 15% детей.

Вирусный энцефалит

Ещё одно возможное осложнение — вирусный энцефалит. Как уже говорилось, человек заражается гриппом воздушно-капельным путём. Дальше какое-то время вирус распространяется по крови. Преодолев гематоэнцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой) вирус гриппа проникает в клетки мозга и начинает там размножаться, разрушая их.

Проявляется заболевание обычно тогда, когда человек почти излечился от гриппа. На фоне, казалось бы, близкого выздоровления вдруг появляются такие симптомы: сильная головная боль, резкое повышение температуры, болезненные движения глаз, тошнота и рвота, светобоязнь, судороги.

— Вирусный энцефалит может убить человека за 3–7 дней, — отмечает врач-терапевт Ирина Кутузова.

Бактериальные осложнения

— Часто причина летальных исходов — это развитие осложнений, когда к болезни присоединяется бактериальная инфекция, — говорит доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист объяснил, что бактерии живут у каждого во рту и носоглотке. Когда человек здоров, они не вызывают болезни. Поэтому такие бактерии называются условно-патогенными (естественные обитатели организма, которые вызывают заболевание при резком снижении иммунитета). Самые известные бактерии из этой группы — это пневмококки и стрептококки.

Но при вирусном поражении носоглотки бактерии начинают бурно размножаться. Грипп и другие вирусы нарушают проницаемость сосудов носоглотки и бронхов, там появляется много жидкости — слизь (сопли) — и нарушается местный иммунитет. Таким образом местные бактерии проникают глубже и вызывают осложнения, в том числе бронхит, попадают в кровь — и тогда может быть воспаление сердца, почек и др.

— Если, следуя советам знакомых, ничего не предпринимать, дожидаясь снижения температуры, за это время успевает развиться бактериальное осложнение, — уточняет иммунолог.

Как предотвратить осложнения

Владислав Жемчугов рекомендует проводить профилактику.

— Во-первых, необходимо узнать как можно больше о своём организме, — сказал эксперт. — Есть ли болезни, которые могут ослабить иммунитет. Это могут хронические инфекции, вялотекущий герпес, сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, почками. Их нужно вылечить или компенсировать, это восстановит нормальный иммунитет. Мой любимый способ оградить себя от болезней — контрастный душ круглый год.

По его словам, экстренная профилактика при первых признаках простуды — важный шаг на пути к быстрому выздоровлению. Сигналы болезни известны — это температура, головная боль, озноб.

— Не нужно сидеть и ждать, когда температура поднимется до 38, после этой отметки инфекцию уже не остановить, — уточняет Владислав Жемчугов. — Если симптомы остаются к концу второго дня, речь может идти уже об осложнениях. В любом случае обязательно нужно обращаться к врачу. Эта практика себя оправдывает. У меня за всё время не было ни одного пациента с осложнениями.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, волна заболеваемости гриппом только начинает захлёстывать нас: она придётся в основном на вторую половину января — начало февраля 2017 года.