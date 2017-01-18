Ким Чен Ын посоветовал Обаме паковать чемоданы в ответ на санкции против сестры

На прошлой неделе Минфин США добавил семерых граждан Северной Кореи за "серьёзные нарушения прав человека" в санкционный список. В этой семёрке оказалась и младшая сестра Ким Чен Ына.

В ответ на это государственное информационное агентство КНДР KCNA выпустило комментарий, в котором говорилось: "Обаме мы советуем не тратить время на защиту прав чужих ему людей, а как следует заняться упаковкой багажа в преддверии его переезда из Белого дома".

Тут же агентство добавляет: "Обама спровоцировал наихудшую ситуацию с правами человека во время своего президентского срока. Поэтому пускай лучше задумается над тем горем и несчастьем, которое он принёс американцам и всему миру".

Ранее стало известно, что высокопоставленный северокорейский дипломат, перешедший на сторону Сеула, сообщил, что Ким Чен Ын намерен закончить разработку ядерного оружия до конца 2017 года и не намерен отказываться от этой идеи даже за очень большие деньги.