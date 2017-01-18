Ким Чен Ын посоветовал Обаме паковать чемоданы в ответ на санкции против сестры
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Из-за внесения сестры Ким Чен Ына в санкционный список США лидер Северной Кореи посоветовал президенту Обаме "сконцентрироваться на сборе багажа", так как ему вскоре предстоит покинуть Белый дом, сообщает Japan Today.
На прошлой неделе Минфин США добавил семерых граждан Северной Кореи за "серьёзные нарушения прав человека" в санкционный список. В этой семёрке оказалась и младшая сестра Ким Чен Ына.
В ответ на это государственное информационное агентство КНДР KCNA выпустило комментарий, в котором говорилось: "Обаме мы советуем не тратить время на защиту прав чужих ему людей, а как следует заняться упаковкой багажа в преддверии его переезда из Белого дома".
Тут же агентство добавляет: "Обама спровоцировал наихудшую ситуацию с правами человека во время своего президентского срока. Поэтому пускай лучше задумается над тем горем и несчастьем, которое он принёс американцам и всему миру".
Ранее стало известно, что высокопоставленный северокорейский дипломат, перешедший на сторону Сеула, сообщил, что Ким Чен Ын намерен закончить разработку ядерного оружия до конца 2017 года и не намерен отказываться от этой идеи даже за очень большие деньги.