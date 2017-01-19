Билеты на сочинский этап "Формулы-1" дешевеют третий год подряд

Напомним, что Гран-при Сочи пройдёт с 27 по 30 апреля.

— Только за первые два часа после старта продаж было реализовано более тысячи билетов, — заявил Воробьёв. — На главную трибуну билеты расходятся быстрее, чем в прошлом году. При этом мы ввели новые акции: "Ранняя покупка" и "Возвращение на Гран-при".

— Одна из новых опций — покупка билета на день. Почему этим днём стала пятница?

— Мы хотим предоставить обладателям двухдневных билетов (на субботнюю квалификацию и воскресную гонку) шанс посмотреть тестовые заезды с другой трибуны. Получается, вместо четырёхдневного билета ты покупаешь одинарный билет на пятницу и двухдневный на выходные — отсюда экономия.

— Тем не менее третий год подряд средняя цена на билеты понижается. Говорит ли это о недостаточном интересе к "Формуле-1" в Сочи?

— С учётом расширенных скидок по различным акциям и нового однодневного билета, который стоит всего 2 тыс. рублей, снижение цены логично. Интерес к гонкам не понижается, а как раз наоборот.

— Сколько планируется посетителей в 2017 году?

— Мы думаем, что в день гонки соберётся около 60 тысяч человек. Но показательной является посещаемость за весь уик-энд. И здесь мы ожидаем рекорда за счёт пятничного билета. Надеюсь, жители Сочи, Абхазии и близлежащих посёлков воспользуются нововведением, чтобы увидеть тестовые заезды своими глазами, а уже саму гонку — по ТВ.

— Какие еще изменения ждут посетителей сочинского Гран-при?

— В марте мы разместим на сайте подробную инструкцию по автограф-сессиям, которые наряду с прогулками по питлейну всегда вызывают небывалый ажиотаж. Это связано с тем, что можно подобраться к пилотам близко. Учитывая опыт предыдущих лет, в этот раз мы постараемся максимально сократить время ожидания и сделаем так, чтобы как можно больше людей смогли взять автограф у того или иного пилота.

— В прошлом году вы говорили о стратегической задаче — 100 тысячах болельщиков на гонке к 2020 году...

— Это абсолютно реально, мы к этому идём.

Кстати, прошлый год был потрясающим. А вот в 2015-м проблем хватало. И серьёзная авария с Карлосом Сайнсом — младшим, и ряд технических сложностей... В 2016 году гонка проходила на Пасху — это добавило колорита. В расположенный рядом с автодромом православный храм на службу ходили даже иностранные гости... В этом году мы хотим сохранить и преумножить эту благоприятную атмосферу.