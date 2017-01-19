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Регион
Опубликовано 19 января 2017, 17:47

Адвокат Митрофанова: Экс-депутат может попытаться добиться статуса беженца

Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Александр Натрускин

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Александр Островский при этом уточнил, что сам связи с подзащитным уже не поддерживает.

Беглый экс-депутат Алексей Митрофанов, которого могут депортировать из Хорватии, где он сейчас проживает, постарается обратиться за статусом политического беженца в другие государства, хотя ему вряд ли это удастся, предположил в беседе с Лайфом адвокат Митрофанова Александр Островский. Он уверен, что из Хорватии бывшего парламентария вышлют из-за отсутствия действительных документов. 

— Боюсь что-либо говорить за власти другой страны, но, по идее, его должны задержать и выслать. Предполагаю любое развитие событий — вплоть до обращения в посольства других стран политическим беженцем или кем угодно. (Обратится, чтобы. — Прим. Лайфа) получить политическое убежище, хотя я думаю, он никому не нужен, — отметил Островский. 

При этом он пояснил, что это его предположения, а не позиция Митрофанова, с которым он не поддерживает связи.

— Не поддерживаю связь. Отказался оплачивать услуги адвоката. В уголовном деле лежит мой адвокатский ордер. Он появился ещё при Митрофанове, но расторгнуть договор по уголовному делу я не имею права — только клиент может от меня отказаться. Естественно, работать с ним я не хочу, но по закону обязан: если он вернётся и скажет, что я настаиваю, чтобы были те же адвокаты, я и мой коллега Артур Рамазанов должны будем это делать, — отметил защитник.

Напомним, в 2014 году против Митрофанова возбудили уголовное дело: его подозревают в мошенничестве в составе организованной группы. Оказавшись под подозрением, Митрофанов уехал в Загреб якобы на лечение. При этом самочувствие явно не мешает бывшему парламентарию вести нормальную жизнь. Как выяснил Лайф, теперь у беглого экс-депутата кончился срок загранпаспорта, и поэтому из Хорватии его, скорее всего, вышлют. 

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Ольга Кукушкина
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