Эскимо родом из нашего детства

Всемирная история эскимо

О вкусах не спорят, особенно с детьми. Наверное, мы не ошибёмся, если скажем, что огромное количество детей в мире предпочитает эскимо другим видам мороженого. Впрочем, оно нравится не только детям. Эскимо в его традиционном виде — это брикет сливочного мороженого в шоколадной глазури на деревянной палочке. Популярность эскимо кроется в сочетании мягкого сливочного мороженого, заключённого в твёрдую, ломкую оболочку из шоколадной глазури. Большие любители эскимо не могут не отметить и особое удовольствие в виде послевкусия от деревянной палочки. Нет, мы, конечно, шутим, но именно за счёт удобной "ручки" это мороженое стало столь популярным "уличным" десертом.

Днём его рождения считается 24 января — день, когда владелец фабрики по производству сладостей, Христиан Нельсон, зарегистрировал патент на это изобретение. Произошло это в 1922 году в штате Айова, США. К эскимосам, конечно, это лакомство не имеет практически никакого отношения, хотя иногда производители помещают на обложку персонажа в характерной эскимосской одежде.

Версий происхождения и самого мороженого, и его названия, несмотря на точную дату регистрации патента, несколько. Наиболее известны две. По одной из них, тот самый Христиан Нельсон в рамках эксперимента на своей фабрике случайно облил брикет сливочного мороженого шоколадной глазурью и ему настолько понравился результат, что он сразу решил выпустить первую партию эскимо. Впоследствии производство расширилось. Название новому продукту дали Eskimo Pie — "Эскимосский пирог".

По другой версии, француз Шарль Жерве — владелец компании, производившей сыры, — продавал мороженое в шоколаде на палочке в одном из парижских кинотеатров в то самое время, когда там показывали новый документальный фильм про эскимосов. С лёгкой руки одного из посетителей кинотеатра это мороженое и получило название эскимо.

Эскимо в СССР

В царской России мороженое было весьма популярно, но после 1917 года производство его было практически свёрнуто. В 30-х годах в США отправилась советская делегация, которую возглавил тогдашний нарком продовольствия Анастас Микоян. Изучив ассортимент американского стрит- и фаст-фуда, он оценил идею гамбургеров и мороженого, предложил перенять западный опыт и даже заказал в Штатах оборудование: котлетомашины и новые комплексы по производству мороженого.

Гамбургеры в СССР почему-то не прижились, а вот массовое производство мороженого, в частности эскимо, было налажено. В 1936 году Анастас Микоян издал приказ, в котором говорилось: "Мороженое следует сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам". В 1937 году была запущена первая линия по его производству. В 1938 году общий объём производства мороженого уже составил ни много ни мало 46 тысяч тонн. Качество советского мороженого определил единый стандарт качества — ГОСТ 117-41, введённый 12 марта 1941 года и являвшийся одним из самых жёстких стандартов качества в мире.

Абсолютно всё мороженое на территории СССР выпускалось по этому стандарту, что гарантировало его неизменное постоянное качество. Оно стало невероятно популярным, а уличные тележки и киоски с мороженым стали непременным атрибутом городских улиц, они работали и зимой. Ели его даже в страшные морозы, что несказанно поражало иностранцев. По легенде, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, в холодном октябре 1944 года проезжая в кортеже по московским улицам, увидел человека, который ел мороженое. На вопрос "Этот человек правда ест мороженое? На улице около 25 градусов мороза!" сопровождающий Черчилля дипломат ответил: "Ну и что?" Черчилль, подумав, сказал: "Народ, который в такой холод может есть мороженое, непобедим".

Эскимо бывает разным

Традиционно эскимо называлось именно сливочное мороженое в глазури именно из шоколада. С развитием технологий появились новые рецепты. В эскимо добавляют орешки, шоколадную крошку, кусочки фруктов и сухофруктов, печенье, карамель и даже ментол, а глазурь может быть не из тёмного, а из белого шоколада. Идея эскимо как мороженого на деревянной палочке получила своё развитие за счёт изобретения так называемого фруктового льда — замороженного фруктового сока с разными добавками, незаменимого в жару и отлично утоляющего жажду.

Интересные факты

А вы знаете, что у эскимосов действительно есть мороженое, совсем не похожее на эскимо? Называется это необычное мороженое "акутак", а делается оно из ягод (морошки, малины великолепной, клюквы или водяники), сахара и взбитого жира или сала — оленьего, тюленьего и моржового. Иногда в акутак добавляют мясо или рыбу, а само слово по-юпикски означает "нечто смешанное". В классическом эскимо глазурь состоит не только из сахара и шоколада — обычно в неё добавляют ещё и сливочное масло.