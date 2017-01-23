В Госдуме требуют выяснить, откуда у охранника "Газпрома" "золотой" унитаз

По словам Валерия Рашкина, необходимо, чтобы правоохранительные органы разобрались, откуда у обслуживающего персонала государственной компании такие средства.

— Это ненормально. "Газпром" — это компания с природными ресурсами, и деньги бюджетные. Такая новость вызывает только ненависть у граждан. У меня телефон разрывается, и все спрашивают, когда мы примем меры, на это невозможно смотреть. Люди пенсию не получают, каждый год уменьшаются доходы на 15%, а эти на унитазах за 200 тысяч сидят, — прокомментировал Лайфу Валерий Рашкин. — Какая разница, на каком унитазе сидеть? За 50 рублей или за 200 тысяч? Результат один и тот же, всё уходит в канализацию, я считаю. Надо правоохранительным органам выяснить, откуда такие средства на унитазы.

Напомним, что у охранника "Газпрома" украли сантехнику и унитаз за 200 тысяч рублей в Новой Москве. Позже рабочие признались в краже и возместили ему причинённый ущерб. Полиция вынесла отказ о возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон.