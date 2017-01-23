Кубанские казаки поступили на службу в десантно-штурмовой полк ВДВ

Минобороны уточняет, что данный полк является единственным в Воздушно-десантных войсках соединением, в состав которого входит десантно-штурмовая рота, полностью укомплектованная кубанскими казаками-контрактниками.

Сообщается, что военнослужащие уже выполнили первые стрельбы из штатного оружия, на следующей неделе им предстоит совершить свой первый прыжок с парашютом с высоты 800 метров. По окончании общевойсковой подготовки всех новобранцев будут распределять по подразделениям полка для дальнейшего прохождения военной службы.

По данным военного ведомства, всего во время осенней призывной кампании 2016 года в десантно-штурмовое (горное) соединение ВДВ было призвано более 700 новобранцев.

Ранее сообщалось, что в 2017 году погранслужба ФСБ России совместно с казачьими войсками начнёт охранять госграницу на Дальнем Востоке и в европейской части России.