Разработчики Mass Effect: Andromeda откроют ранний доступ за пять дней до выхода
Кадр видео: youtube/Electronic Arts Russia
У подписчиков сервиса Electronic Arts Access будет десятичасовой доступ к игре уже 16 марта.
Издатель объявил об открытии временного доступа для обладателей премиальной подписки. Ранее сервис был доступен исключительно на Xbox One, однако теперь у ПК-пользователей есть своя версия — Origin Access.
Как и в случае с другими ранними доступами, весь прогресс сохраняется и будет доступен после выхода игры.
Mass Effect: Andromeda — четвёртая игра в популярной научно-фантастической серии, в ней расскажут совершенно новую историю. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 марта 2017 года.