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Опубликовано 23 января 2017, 14:00

Разработчики Mass Effect: Andromeda откроют ранний доступ за пять дней до выхода

Кадр видео: youtube/Electronic Arts Russia

Кадр видео: youtube/Electronic Arts Russia

У подписчиков сервиса Electronic Arts Access будет десятичасовой доступ к игре уже 16 марта.

Издатель объявил об открытии временного доступа для обладателей премиальной подписки. Ранее сервис был доступен исключительно на Xbox One, однако теперь у ПК-пользователей есть своя версия — Origin Access.

Как и в случае с другими ранними доступами, весь прогресс сохраняется и будет доступен после выхода игры.

Mass Effect: Andromeda — четвёртая игра в популярной научно-фантастической серии, в ней расскажут совершенно новую историю. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 марта 2017 года.

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Сергей Сурепин
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