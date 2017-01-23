Разработчики Mass Effect: Andromeda откроют ранний доступ за пять дней до выхода

Издатель объявил об открытии временного доступа для обладателей премиальной подписки. Ранее сервис был доступен исключительно на Xbox One, однако теперь у ПК-пользователей есть своя версия — Origin Access.

Как и в случае с другими ранними доступами, весь прогресс сохраняется и будет доступен после выхода игры.

Mass Effect: Andromeda — четвёртая игра в популярной научно-фантастической серии, в ней расскажут совершенно новую историю. Она выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 23 марта 2017 года.