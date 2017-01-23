СМИ: Экклстоун покидает пост руководителя "Формулы-1"
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По словам бывшего генерального промоутера, ему была предложена должность "почётного президента".
Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун объявил об уходе из организации. Об этом сообщает Auto motor und sport.
— Я был уволен сегодня, я просто ухожу. Это официально, я больше не руковожу компанией. Моё место занял Чейз Кэри, — цитирует издание Экклстоуна.
По его словам, ему предложена должность "почётного президента".
— Я принял её, не понимая, что она означает, — отметил Экклстоун.