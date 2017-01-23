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Регион
Опубликовано 23 января 2017, 22:04

СМИ: Экклстоун покидает пост руководителя "Формулы-1"

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Соколов

Фото: © РИА Новости/Григорий Соколов

По словам бывшего генерального промоутера, ему была предложена должность "почётного президента".

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун объявил об уходе из организации. Об этом сообщает Auto motor und sport.

— Я был уволен сегодня, я просто ухожу. Это официально, я больше не руковожу компанией. Моё место занял Чейз Кэри, — цитирует издание Экклстоуна.

По его словам, ему предложена должность "почётного президента".

— Я принял её, не понимая, что она означает, — отметил Экклстоун.

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Александра Вишнякова
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