Корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению "Формулы-1". Известно, что вскоре компания будет переименована в Formula One Group.

Liberty Media также подтвердила назначение Чейза Кэри на пост руководителя вместо Берни Экклстоуна, сообщается на сайте "Формулы-1".

— Мы с удовольствием сообщаем, что завершаем приобретение, а также то, что теперь исполнительным директором становится Чейз Кери. Это потрясающая возможность дать ещё большее развитие спорту, мы абсолютно уверены в том, что Чейз с его опытом и способностями — наш правильный выбор, — заявил президент Liberty Media Грег Маффи.

Он также поблагодарил за работу Берни Экклстоуна.

— Я также выражаю благодарность Берни Экклстоуну, который становится почётным президентом, благодаря которому мировой спорт достиг такого огромного успеха, — сказал он.

Сам Экклстоун также выразил уверенность в том, что его преемник будет делать успехи на своём посту.

— Я горжусь тем, что смог построить за 40 лет своей работы, и всем, чего смог достичь с "Формулой-1". Я благодарю всех промоутеров, спонсоров, телекомпании и команды, с которыми работал. Я очень рад, что Liberty прибрела бизнес и собирается инвестировать в будущее "Формулы-1". Я уверен, что Чейз будет выполнять свои функции так, что спорт только выиграет, — сказал Экклстоун.