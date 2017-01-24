Ужасная и великая планета "Формула-1" Берни Экклстоуна

Молодые жёны

На счету Экклстоуна три брака. Первой была жена Иви Бэмфорд, от которой у него есть старшая дочь Дебора (1955 год рождения).

Второй супругой британского магната стала хорватская модель Славика, разница в возрасте с которой составила 28 лет. Прожив вместе с Экклстоуном 24 года, в 2009-м они шокировали мир новостью о разводе. У пары есть две дочери — Тамара и Петра. Но новость о разрыве, за который экс-супруг заплатил Славике 740 миллионов фунтов, оказалась не столь шокирующей, как новый брак 81-летнего Берни...

В 2012 году Экклстоун надел бриллиантовое кольцо стоимостью приблизительно в 158 тысяч долларов на пальчик бразильянке Фабиане Флози, которая была моложе его практически на 50 лет... С новой спутницей жизни он познакомился на Гран-при Бразилии. В течение нескольких лет они просто встречались, а затем официально оформили отношения.

Избалованные дочери

Если о дочери от первого брака Деборе СМИ практически ничего не пишут, то о Петре и Тамаре — постоянно. Девушки не единожды признавались самыми избалованными детьми богатых родителей.

Тамара с 2006 года работает на телевидении, а также вместе с Петрой является совладелицей продюсерской компании. Множество романов и помолвок, пластические операции, бесконечная трата денег и откровенные фотосессии постоянно беспокоили папу Берни.

Happy Fathers Day to the best most inspiring Dad in the world thank you for your unconditional love and support love you xxx P$P>QP> P>P?QP1P;P8P:P>P2P0P=P> Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial) PQP= 19 2016 P2 2:54 PDT

Петра не особо отличается от старшей сестры. Она получила звание "самой испорченной девушки Великобритании"... Петра обладает самой большой в мире коллекцией Rolex и Hermes, стала дизайнером мужской одежды. А больше всего она возмутила своего папу-миллионера, когда приобрела особняк в Лос-Анджелесе, который называют самым дорогим домом в мире.

В последнее время дочери Берни успокоились и занимаются воспитанием детей.

Обвинения во взятках

Ему грозили 10 лет тюрьмы за обвинения в даче взяток в размере 44 млн долларов бывшему сотруднику банка Bayern LB Герхарду Грибковски. Экклстоун не отрицал факт передачи денег, но не признавал, что это была взятка. По словам британца, он заплатил такую сумму, чтобы Грибковски не раскрыл всех его "налоговых" секретов. В дальнейшем немецкий суд снял обвинения с главы "Формулы-1" за 100 млн долларов компенсации.

Нападения и ограбления

В 2010 году босса Ф-1 избили у собственного дома в Лондоне, когда он возвращался оттуда в компании тогда ещё подруги, а ныне жены. Во время нападения у Экклстоуна были похищены украшения на общую сумму свыше 315 тысяч долларов. Берни получил много ударов, в том числе и по голове. Однако избежал госпитализации, отделавшись испугом.

Дружба с Путиным

Берни не раз отмечал, что восхищается лидерскими качествами президента РФ Владимира Путина и имеет возможность при желании всегда лично с ним общаться. Также британский бизнесмен в одном из интервью отметил, что главе нашего государства нужно руководить всей Европой. Эта фраза облетела многие СМИ мира.

Берни даже рассказывал, что у него в офисе висят его совместные фотографии со многими известными личностями, в том числе и с Путиным.

Похищение тёщи

Один из последних громких скандалов произошёл летом 2016 года. Тещу уже экс-руководителя Ф1 Апаресиду Шунк похитили в Бразилии местные преступники, истребовав с Берни более 36,5 млн долларов в залог. Этот размер выкупа стал самым большим в истории Бразилии. Однако полицейские в ходе спецоперации смогли спасти маму жены Экклстоуна.

Для Берни это не первый подобный случай. Ранее у него похищали дочь Тамару, требуя выкуп в размере 200 тысяч фунтов. Но, как и в случае с тещей, полицейские быстро распознали преступника.

...И это далеко не все скандалы. Однако не думайте, что Экклстоун избалованный богатый старик. Отнюдь нет! Мало кто знает настоящего Берни...

Со вчерашнего дня почётный президент "Формулы-1" (бразды правления гонками Чейзу Берни передал Кэри) вырос в бедной семье, пережил Вторую мировую войну, пробовал участвовать в соревнованиях как пилот, но из-за слепоты на один глаз не преуспел... Экклстоун сам поднял свой бизнес. С нуля. Сначала торговал запчастями от мотоциклов, потом самими мотоциклами, а затем уже и автомобилями, постепенно превратившись в миллионера и миллиардера.

В детстве Берни часто дразнили из-за маленького роста, а сейчас — его почитают и им восхищаются не только звёзды, но и первые лица мировых государств. Он научился и привык быть победителем всегда и во всём.

Именно Экклстоун превратил "Формулу-1" в суперзрелище, который любят во всём мире.

С его уходом уходит целая эпоха.

Интересно, что ждёт "королевские гонки" с приходом американской корпорации Liberty Media?..