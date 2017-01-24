Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России высказывания Толстого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности встретиться с представителями Федерации еврейских общин России (ФЕОР), чтобы обсудить скандал вокруг высказываний вице-спикера Петра Толстого.

Конфликт разгорелся после дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. В частности, Толстой заявил, что против данной инициативы выступают внуки и правнуки тех, кто "рушил наши храмы, выскочив из-за черты осёдлости с наганом в 17-м году". В Федерации еврейских общин на высказывание вице-спикера отреагировали болезненно. Так, президент организации Александр Борода обвинил Толстого в подрыве межнационального мира.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Володин назвал недопустимыми любые выпады, способные обидеть ту или иную национальность.

— Когда речь идёт о заявлениях, надо всегда их делать очень взвешенно и ни в коем случае не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность, народность, потому что это вообще недопустимо и неправильно, если мы мимо этого проходим и не пресекаем, — отметил председатель Госдумы.

— Если есть необходимость проведения встреч по этому вопросу, тем более у нас постоянный контакт с Федерацией еврейских общин, дружеские отношения с руководством, с теми, кто представляет эти общины, в этом проблемы как раз не будет, — пообещал Володин.

В конце декабря стало известно, что Исаакиевский собор передадут из ведения музея в ведение РПЦ. Отмечалось, что это сделано на основании запроса Московского патриархата и заявления музея-заповедника "Исаакиевский собор". Решение вызвало протест ряда жителей Петербурга и членов Союза музейных работников Петербурга.