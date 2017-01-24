Евреи Петербурга ждут извинений от Толстого за слова про "черту оседлости"

Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг призвал зампреда Госдумы Петра Толстого извиниться за его высказывание о том, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают те люди, чьи предки выскочили "из-за черты оседлости".

— Как минимум он должен был бы извиниться или разъяснить свою позицию. Его должно внятно осудить руководство Госдумы. Ясно, что такие заявления, звучащие из уст облечённых властью, являются абсолютно нетерпимыми в нашей многонациональной стране, — говорит Грубарг.

По его словам, Толстой своим скандальным высказыванием вредит имиджу России в мире.

— Еврейская община в России — одна из самых процветающих и комфортных общин во всём мире. В Европе мы знаем, что творится. Он такими заявлениями вредит имиджу России, — говорит Грубарг.

Он также отметил, что рад тому, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит высказывание Толстого с Федерацией еврейских общин России.

— Это правильно. Хорошо, что Володин обсудит. Но и сам Толстой должен был бы объясниться сам, а не прятаться за спину Володина. Толстой должен сам извиниться, пояснить, что его не так поняли, и вообще больше заниматься государственными делами, — говорит Грубарг.

Он добавил, что, по его мнению, слова Толстого не имеют отношения к вопросу о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

— Нехорошо это, как-то по-человечески, с духовной точки зрения. Это заявление неконструктивно, не имеет отношения к Исаакиевскому собору, — говорит Грубарг.

Напомним, скандал разгорелся после дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. Пётр Толстой, в частности, заявил что против данной инициативы выступают внуки и правнуки тех, кто "рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году". Сам Толстой в "Фейсбуке" заявил, что удивлён резонансу, который вызвали его слова.

— Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь по национальному признаку. Ещё раз подчёркиваю: в моём отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи, — заявил Толстой.

Также напомним, что президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил Лайфу, что готов к встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, чтобы обсудить ситуацию с высказываниями вице-спикера Петра Толстого.

— Мы ожидаем, безусловно, взаимопонимания, уверены в этом (у нас большой опыт сотрудничества), снятия сложившегося в последние день-два негативного фона, некого прояснения. Володин поможет обозначить идеологию российского государства и Госдумы, в частности по поводу национального вопроса. Володин поставит точку, — сказал Борода.