Отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в Сочи

Отставка главы "Формулы-1" Берни Экклстоуна не повлияет на проведение в Сочи Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

— "Формула-1" в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает. Гран-при России стоит в календаре мероприятий, — заявил он.

Ранее стало известно, что Берни Экклстоун покинул пост руководителя "Формулы-1". Он был у руля компании с 1974 года.

Четвёртый в истории Гран-при России пройдёт на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.