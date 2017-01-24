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Регион
Опубликовано 24 января 2017, 18:05

Отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в Сочи

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Соколов

Фото: © РИА Новости/Григорий Соколов

Четвёртый в истории Гран-при России пройдёт на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.

Отставка главы "Формулы-1" Берни Экклстоуна не повлияет на проведение в Сочи Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

— "Формула-1" в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает. Гран-при России стоит в календаре мероприятий, — заявил он.

Ранее стало известно, что Берни Экклстоун покинул пост руководителя "Формулы-1". Он был у руля компании с 1974 года.

Четвёртый в истории Гран-при России пройдёт на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля. 

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Валерий Оленин
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