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Регион
Опубликовано 25 января 2017, 10:06

Жириновский предложил полностью декриминализировать побои в семье

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Однако депутат отметил, что не призывает отменить уголовное наказание за нанесение увечий.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выступает за декриминализацию побоев в семье не только в том случае, если они были совершены впервые, но и для всех последующих случаев.

— Во второй раз уже сохраняется уголовное наказание, и это плохо. Надо полностью декриминализировать вот эти отношения в семье, — сказал депутат.

Однако Жириновский отметил, что не призывает отменить уголовное наказание за нанесение увечий и тяжких травм. По его словам, сейчас около 40% сидящих в тюрьмах осуждены за семейные ссоры, которые привели к тяжёлым последствиям.

— В тюрьме сидят за убийства, но 40% заключённых в тюрьму — за семейные ссоры, приведшие к тяжёлым последствиям. Разве мы смягчаем наказание здесь? — сказал лидер ЛДПР.

Ранее Лайф сообщал, что большинство россиян поддержали законопроект об отмене уголовного преследования за домашнее насилие, совершённое впервые.

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Сергей Асташов
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