Усэйн Болт лишён золота ОИ-2008 после перепроверки допинг-проб

Известный ямайский легкоатлет-бегун Усэйн Болт, завоевавший уже девять золотых олимпийских медалей и 11 раз ставший чемпионом мира, лишился одной из своих наград. У спортсмена заберут золото за эстафету 4x100 на Олимпийских играх 2008 года из-за того, что один из партнёров по команде попался на допинге.

Положительный результат дали повторные тесты Несты Картера. Как сообщили в Международном олимпийском комитете, в его материале нашли запрещённый для спортсменов туринабол.