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Опубликовано 26 января 2017, 18:35

BioWare представила героев Mass Effect: Andromeda

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал Mass Effect

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Mass Effect

В Сети появилось сразу два новых трейлера научно-фантастической ролевой игры Mass Effect: Andromeda.

Первый ролик — сюжетный. В нём показывают команду главного героя, новые расы и антагониста Andromeda. Целью игрока станет колонизация новой галактики и отвоёвывание территорий у местных жителей.

Вторым видео стал очередной брифинг, в которых игроков знакомят с миром Mass Effect: Andromeda. На этот раз были представлены новые члены отряда: стратег Лиам Коста, биотик Кора Харпер и искусственный интеллект S.A.M. Также вновь рассказали про главных героев, Скотта и Сару Райдер. Выбрав пол своего персонажа, игрок будет управлять, соответственно, либо Скоттом, либо Сарой. Наконец, впервые показали их отца Алека Райдера, носящего титул Первопроходца.

Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One 23 марта этого года.

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Станислав Погорский
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