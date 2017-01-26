BioWare представила героев Mass Effect: Andromeda

Первый ролик — сюжетный. В нём показывают команду главного героя, новые расы и антагониста Andromeda. Целью игрока станет колонизация новой галактики и отвоёвывание территорий у местных жителей.

Вторым видео стал очередной брифинг, в которых игроков знакомят с миром Mass Effect: Andromeda. На этот раз были представлены новые члены отряда: стратег Лиам Коста, биотик Кора Харпер и искусственный интеллект S.A.M. Также вновь рассказали про главных героев, Скотта и Сару Райдер. Выбрав пол своего персонажа, игрок будет управлять, соответственно, либо Скоттом, либо Сарой. Наконец, впервые показали их отца Алека Райдера, носящего титул Первопроходца.

Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One 23 марта этого года.