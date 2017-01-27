Госдума приняла закон о декриминализации побоев

Депутаты Государственной думы РФ проголосовали за принятие закона о декриминализации побоев в семье. За изменение законодательства проголосовало 380 депутатов. Документ переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, но только в случаях, когда такой проступок совершён впервые.

Отметим, поправки в законодательство начали готовиться после того, как депутаты проголосовали за декриминализацию побоев, совершённых впервые в отношении людей, не являющиеся родственниками. Таким образом, побои в отношении родственников продолжали оставаться уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее в Кремле прокомментировали инициативу законодателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Он отметил, что закон предусматривает только инциденты, совершённые впервые, а ответственность за рецидивы прописана отдельно.

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