Больше не "Братья". Трамп намерен покончить с сотрудничеством с исламистами

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность внесения в список террористических группировок организацию "Братья-мусульмане", — об этом сообщило вчера агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее в связях с этой группировкой консерваторы прямо обвиняли окружение бывшего президента Барака Обамы.

По словам источников издания, инициатором решения о включении "Братьев-мусульман" в списки иностранных террористических организаций Госдепартамента и Министерства финансов является советник Трампа по безопасности Майкл Флинн и его "фракция" в команде нового президента.

— Я знаю, что это обсуждалось, и я поддерживаю это решение, — сообщил информагентству один из советников Трампа, пожелавший сохранить анонимность.

Речь идёт о влиятельнейшей международной организации, стоявшей как за "революцией пирамид" в Египте в 2011 году, после которой "Братья" сформировали самую крупную фракцию в парламенте страны и привели к власти своего члена — Мохаммеда Мурси, так и за революцией в Сирии, где ряд "дивизий" мятежников был сформирован из рядов "Братьев" (по данным авторитетнейшего в военной и разведывательной среде "мозгового центра" Jane, в 2013 году к этой организации принадлежали 30 тыс. из 100 тыс. боевиков, воевавших против Асада). Мощное влияние "Братьев-мусульман" ощущалось и на российском Северном Кавказе.

— Из представленных суду письменных доказательств следует, что на территории Чеченской Республики, входящей в состав Российской Федерации, в 2001 году создан "Высший военный маджлисуль шура объединённых сил моджахедов Кавказа" — орган, объединяющий в своих рядах арабских наёмников и ряд ориентированных на них лидеров бандформирований, действующих на территории Чеченской Республики, — говорится в решении Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года о признании "Братьев-мусульман" террористической организацией. — Данная структура создана под руководством ближневосточных штаб-квартир экстремистского крыла международного исламского объединения "Братья-мусульмане". Целью является выделение из состава Российской Федерации Северокавказского региона и создание в нём "эмиратов" в составе так называемого "великого исламского халифата" любыми методами, в том числе и военными.

Также в решении суда отмечено, что "данная организация взяла на себя ответственность за ряд террористических актов на территории России, а также причастна к захвату и казням заложников, в том числе иностранцев, незаконному обороту наркотиков, фальшивомонетничеству, бандитизму и другим особо тяжким преступлениям".

Аналогичное решение о террористическом характере этого движения приняло в 2013 году после свержения Мурси и новое правительство Египта, столкнувшееся с волной уличного насилия со стороны исламистов, в том числе нападениями на десятки христианских храмов и полицейских участков.

С призывами к вооружённому джихаду на Северном Кавказе в 2000 и 2004 годах выступал проживающий в Катаре муфтий Юсуф аль-Кардави, ранее известный как видный активист "Братьев", работавший ещё в 1940-х годах в окружении вождя этой организации Хасана аль-Банны. Этот "глобальный муфтий", прозванный так за трансляцию его проповедей катарским спутниковым телеканалом "Аль-Джазира", в 2011 году сыграл видную роль в революциях в Египте и Ливии, призывая военных не выполнять приказы законных властей и обратить своё оружие против них, в том числе благословив будущее убийство Муаммара Каддафи. В декабре 2014 года Интерпол включил аль-Кардави в "красный список" особо опасных преступников.

При этом Соединённые Штаты открыто воздерживались от признания "Братьев" террористами. Более того, есть много указаний на то, что пришедшая к власти в 2009 году администрация Барака Обамы прямо ориентировалась на это исламистское движение, поддерживая его приход к власти на Ближнем Востоке через революцию против правящих там "авторитарных" светских режимов.

— Там есть общее мнение, что египетская политика должна отражать настроения общества. Ставка на светский авторитарный режим не соответствует долгосрочным интересам США в Египте, — заявил 3 февраля 2011 года (в самый разгар "революции пирамид") радиостанции NPC после посещения Белого дома руководитель программ стран Ближнего Востока института Центра стратегических и международных исследований Джон Альтерман.

Много объяснила бы версия, опубликованная 18 февраля 2011 года The New York Times. В статье со ссылкой на представителей администрации Белого дома утверждалось, что "президент Обама в августе (2010 года. — Прим. Лайфа) приказал своим советникам подготовить секретный доклад по поводу беспорядков в арабском мире, в котором те пришли к выводу, что страны от Бахрейна до Йемена, лишённые радикальных политических изменений, созрели для народного восстания". Затем, утверждалось в статье, Обама подписал Президентскую директиву № 11 (Presidential Study Directive-11, PSD-11), которая "определяла вероятные очаги (восстаний. — Прим. Лайфа), выделяя прежде всего Египет, и озвучивала предложения о том, как администрация (Белого дома. — Прим. Лайфа) может добиваться политических перемен в странах с авторитарными правителями, которые также являются ценными союзниками Соединённых Штатов" (как Мубарак в Египте).

Представители Белого дома позже отказывались отвечать на вопросы о существовании этой 18-страничной директивы, якобы указывавшей приоритетными союзником Штатов на Ближнем Востоке "Братьев-мусульман", а политологи продолжают обсуждать её до сих пор. Но есть факты: например, что в начале ноября 2011 года, уже после победы "революции пирамид", уполномоченный Обамы по вопросам перехода власти на Ближнем Востоке Уильям Тейлор заявил на конференции в Атлантическом свете (солидный вашингтонский "мозговой центр"), что США "будут удовлетворены" приходом "Братьев-мусульман" к власти в Египте на парламентских выборах.

Ливанская газета Al-Diyar вскоре заявила о соглашении, достигнутом Штатами и исламистами.

— По соглашению между сторонами "Братья-мусульмане" берут под контроль весь Ближний Восток. В обмен они обязуются уничтожить "Аль-Каиду", — говорилось в статье. — План был разработан в ходе встреч, состоявшихся во Франкфурте в начале ноября между представителями ЦРУ и руководством "Братьев-мусульман". Во встрече принимал участие директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Среди прочего "Братья-мусульмане", как утверждало эта вполне солидное ливанское издание, обещали американцам "уничтожить режим алавитов в Сирии", в которой действительно вскоре начинается полномасштабная гражданская война с участием этой исламистской организации.

Опасения по поводу тесных контактов администрации Обамы с исламистами высказывали и представители американского истеблишмента. Об этом ещё в конце января 2011 года заявил на одной из консервативных конференций директор Центра национальной безопасности (правый республиканский "мозговой центр") Фрэнк Гаффни — младший, а в июне 2012 года с официальным запросом в Госдеп по поводу связей с "Братьями" Хумы Абедин, советницы и близкой наперсницы госсекретаря Хиллари Клинтон, обратились пять конгрессменов-республиканцев, обеспокоенность которых затем публично поддержал и спикер Палаты представителей Джон Бейнер.

При этом, стоит заметить, подобные связи открыто демонстрировали представители "команды Обамы", например, назначенный в 2009 году президентом старшим членом консультативного совета внутренней безопасности при Министерстве национальной безопасности США (главу которого обвинил в связи с "Братьями" в 2011 году Гаффни-младший) Мохаммед Элибиари. В 2013 году он добавил себе на аватар в Twitter символику протестных акций "Братьев" в Египте, попутно размещая в аккаунте свои фотографии с этих самых мероприятий исламистов в Каире.

Итогом работы подобных исламских деятелей и стал мощный взрыв терроризма, начавшийся в Штатах в последние годы, начиная с теракта в Бостоне 19 апреля 2013 года и заканчивая целой серией массовых убийств в 2015 году.

— По просьбам организаций, аффилированных с "Братьями-мусульманами", — Совета американо-исламских отношений, Исламского общества Северной Америки и прочих самозваных представителей американских мусульман — ФБР изъяло из своих руководств все упоминания о воинственном исламизме, — объяснил 21 апреля 2013 года на страницах The Wall Street Journal бывший генеральный прокурор США Майкл Мукасей.

А раз нет такой угрозы — как с ней бороться? Всё логично. Даже если целый ряд прихожан мечети в Бостоне, которую посещали братья Царнаевы, ранее отправились на инструктаж в Афганистан или Йемен в местные отделения "Аль-Каиды"* (причём у одной из них изъяли помимо канистры с ядом ещё и конкретные планы теракта в Нью-Йорке), а старший Царнаев ездил в Дагестан встречаться с членами "Партии исламского освобождения" ("Хизб ут-тахрир")*, то этого нет, ибо не может быть.

Итогом этого в том числе и стал обвальный рост опасения американцев по поводу исламского терроризма, приведший к власти Дональда Трампа, который сможет закрыть эту страницу истории страны — пагубных связей с радикальными исламистами ради передела мира.

* Организации запрещены в России как террористические Верховным судом РФ.